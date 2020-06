Communiqué – Paris, le 23 juin 2020

SMCP renforce sa liquidité et sa flexibilité financière pour accompagner la reprise de ses activités

Signature d’un prêt garanti par l’Etat de 140 millions d’euros

Suspension des covenants financiers pour l’exercice 2020 (covenant Holiday) et assouplissement des covenants financiers pour l’exercice 2021

Dans le prolongement des premières mesures destinées à atténuer l’impact économique de la crise du Covid-19, SMCP annonce aujourd’hui de nouvelles initiatives pour renforcer sa flexibilité financière.

Le Groupe annonce avoir contracté un emprunt de 140 millions d’euros garanti par l’Etat français (PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d’un an et une option d’extension pouvant aller jusqu’à 5 années additionnelles. Cette opération a réuni un pool bancaire de 12 banques (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole IDF, LCL, HSBC, Caisse d´Epargne IDF, Commerzbank, Société Générale, Arkéa Banque, Bank of America, Bred et Crédit du Nord). SMCP s’est engagé à ne pas verser de dividendes au titre des années 2020 et 2021.

Par ailleurs, SMCP a obtenu de ses partenaires bancaires une suspension de ses covenants financiers (covenant Holiday) pour l’exercice 2020 et un assouplissement de ses covenants financiers pour l’exercice 2021 (levier d’endettement de 4,5x au 30 juin et 4x au 31 décembre). SMCP saisit cette occasion pour remercier ses partenaires bancaires de leur soutien renouvelé qui témoigne de leur confiance dans le Groupe.

Alors que SMCP a pu rouvrir 96% de ses magasins détenus en propre, ces nouvelles mesures, conjuguées à son plan d’actions pour réduire ses dépenses opérationnelles, ajuster ses plans de collections et favoriser le développement de ses ventes e-commerce, lui permettront de bénéficier de la flexibilité financière nécessaire pour accompagner, dans les meilleures conditions, la reprise de l’activité.





AVERTISSEMENT : DECLARATIONS PROSPECTIVES





Ce communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, incluant ceux liés à l’épidémie actuelle du Covid-19, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés par ces déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces projections se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints.

Ces risques et incertitudes incluent ceux présentés et détaillés au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020 et qui est disponible sur le site Internet de SMCP (www.smcp.com)

Ce communiqué de presse n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante. SMCP ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur l’exactitude ou le caractère complet de l’information présentée dans ce communiqué de presse. En aucun cas, SMCP, l’un de ses affiliés ou l’un de ses représentants ne pourra être tenu responsable des conséquences dommageables éventuelles de l’usage qui sera fait de ce communiqué de presse ou de toute information y figurant.

***





