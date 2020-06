HAMILTON, Ontario, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle à l'origine de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, attribue 6 millions de dollars de plus à des projets directement liés à la lutte contre la pandémie de COVID-19 au Canada.



Trois entreprises canadiennes obtiendront du financement dans le cadre de l’engagement de NGen à investir 50 millions de dollars pour aider les entreprises à répondre aux effets de la pandémie de COVID-19 en développant au Canada les technologies, le matériel et les appareils médicaux requis pour la lutte contre la COVID-19.

Cloud DX , basé à Kitchener, Ontario, a reçu de NGen 1,75 million de dollars, ce qui représente 50% de l’enveloppe budgétaire d’un projet de 3,5 millions de dollars visant à développer la technologie Pulsewave 2.0, une solution qui permet de suivre à distance les patients atteints de la COVID-19 présentant des symptômes non aigus, qui ont obtenu leur congé de l’hôpital, mais qui peuvent nécessiter des soins virtuels à domicile pour se rétablir complètement. « Une fois la production commencée, Pulsewave 2.0 sera un des seuls appareils médicaux autorisés par Santé Canada qui enregistre simultanément à distance la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la tension artérielle des patients à domicile » indique Robert Kaul, chef de la direction de Cloud DX. « Notre solution aidera les professionnels de la santé canadiens à assurer le suivi quotidien de milliers de personnes présumées atteintes de la COVID-19 et surtout de favoriser le rétablissement des patients et aidant les médecins à porter sans tarder leur attention sur les patients dont l’état de santé s’est dégradé » ajoute-t-il.

Exacad , basé à Boisbriand, Québec, a obtenu de NGen la somme de 1,8 million de dollars, couvrant 100% du coût total du projet lié à l'achat de nouveaux équipements, ce qui contribuera à l'augmentation de la production de moules médicaux en plastique de pointe pour produire les consommables en plastique nécessaires aux diagnostics rapides liés à COVID-19. « La pénurie de fournitures de plastique à l’appui des activités de diagnostic rapide est un enjeu très important dans la lutte contre la COVID-19 au Canada. Exacad est en excellente position pour combler cet important besoin en produisant les moules qui sont essentiels pour répondre à la demande actuelle et prévue de la prestation des diagnostics et des soins au Canada », signale François Tremblay, président d’Exacad.

Myant , basé à Toronto, Ontario, a reçu 2,5 millions de dollars de NGen, ce qui représente 50% du coût d’un projet d’une valeur totale de près de 5 millions de dollars et qui vise à fabriquer et distribuer un système de surveillance vestimentaire de l’état de santé à base textile (appelé Skiin). Myant affixe des capteurs et des actuateurs dans des vêtements, ce qui leur donne la possibilité de ressentir l’état de santé et d’y réagir. Ce système permettra la détection et le triage à distance des symptômes de la COVID-19, offrant notamment aux patients atteints de maladies chroniques et qui exigent une distanciation sociale un meilleur accès aux services de télémédecine, en plus de diminuer le risque pour les travailleurs de première ligne en santé. « Les vêtements Skiin captent les données biométriques permettent le triage et le suivi à distance en continu des patients. Ainsi, Myant espère aider les intervenants du réseau de la santé à répondre à la hausse des besoins de dépistage et de suivi des patients occasionnée par la pandémie de COVID-19 », déclare Tony Chahine, chef de la direction de Myant.

« Nous traversons une époque sans précédent et remplie de défis, et les entreprises de fabrication de pointe canadiennes ont relevé le défi et s’affairent à développer des solutions novatrices qui aident à sauver des vies en plus de renforcer notre système de soins de santé », a fait savoir Jayson Myers, président-directeur général de NGen. « Chacune de ces nouvelles technologies manufacturières répond non seulement aux besoins immédiats de la pandémie de COVID-19, mais aide aussi le Canada à se positionner au premier plan de l’innovation manufacturière, ce qui promet de contribuer de manière très importante à mieux-être et à la prospérité économique du Canada au cours des années à venir », ajoute-t-il.

En mars dernier, NGen a lancé son programme de financement à réaction rapide pour faciliter la production immédiate de solutions manufacturières novatrice à l’appui de la lutte contre la COVID-19. À ce jour, NGen a déjà appuyé 19 projets et attribué à des entreprises canadiennes 27 millions de dollars pour la mise en œuvre d’initiatives de fabrication de pointe en réponse à la pandémie de COVID-19.

« Notre engagement est de soutenir les Canadiens pendant cette crise avec les meilleures technologies de soins de santé fabriqués au Canada. Nous avons une base de fabrication incroyablement talentueuse et motivée, et avec le soutien d'un financement de supergrappe des organisations comme NGen nous créons des solutions qui serviront tous les Canadiens, » a déclaré Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

