Basel, 23. Juni 2020

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass sie mit der Pensionskasse der UBS einen Sale-and-Lease-Back-Vertrag für ihre Konzernzentrale in Basel abgeschlossen hat. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf, d.h. vor üblichen Gebühren und Transaktionskosten, beläuft sich auf rund CHF 19 Mio. Basilea wird das Gebäude von der Käuferin mieten. Es sind keine weiteren organisatorischen Veränderungen im Zusammenhang mit der Transaktion geplant. CBRE (NYSE: CBRE) beriet Basilea verkäuferseitig.

David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: „Diese Transaktion ist ein wichtiger strategischer Schritt für Basilea und Ergebnis unserer kontinuierlichen Anstrengungen zur Optimierung unseres Unternehmens. Sie erhöht signifikant unsere finanzielle und operative Flexibilität und ermöglicht es uns, unseren Plan weiter voranzubringen, mittelfristig alle unsere Mitarbeiter, die derzeit an verschiedenen Standorten in Basel arbeiten, an einem neuen Standort in der Region zu vereinen. Durch die Transaktion können wir uns noch weiter auf unser Kerngeschäft fokussieren, das heisst die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien für Patienten mit Krebs oder Infektionen durch Pilze oder Bakterien.“

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Infektionskrankheiten fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com .

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

