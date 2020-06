OHSWEKEN, Ontario, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire a annoncé aujourd'hui que, pendant l'année scolaire en cours, il a accordé un montant sans précédent de 17,8 millions de dollars à plus de 5 100 étudiants inuits, métis et des Premières Nations sous forme de bourses d'études, bourses d’excellence et primes.



« Indspire est heureux d'aider de nombreux étudiants autochtones à réaliser leur rêve de faire des études supérieures, » a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d’Indspire. « Avec un taux moyen d'obtention de diplôme de 90 %, les étudiants financés par Indspire bâtissent un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour les Autochtones du Canada. »

Depuis 2004, grâce à ses partisans autochtones, du secteur privé et du secteur public, Indspire a alloué plus de 42 500 bourses d'études et d’excellence, d'une valeur de plus de 132 millions de dollars, par le biais de son programme Bâtir un avenir meilleur (BAM).

Mme Jamieson a aussi déclaré que, « Malgré les succès d’Indspire, les Autochtones continuent de se battre pour obtenir une éducation supérieure dans les systèmes scolaires canadiens. Cette année, Indspire n'a pu couvrir que 22 % des besoins financiers des candidats et la pandémie de la COVID-19 a encore accru la pression financière à laquelle doivent faire face les étudiants. »

Madison Handford, qui utilise la bourse obtenue d’Indspire pour étudier l'histoire et la religion à l'université de Calgary, dit qu'elle sera désormais en mesure de payer ses frais de scolarité et ses livres. « En raison de la pandémie de la COVID-19, je n'ai pas pu travailler et j’ai ressenti une pression et un stress immenses en ce qui concerne le financement de mon éducation. »

Mme Jamieson précise en outre que, « En tant que société et pays, nous sommes responsables d’offrir à tous nos étudiants ce dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves et tirer le meilleur parti des possibilités futures. Avec le stress supplémentaire que présente la COVID-19, les étudiants des Premières Nations, inuits et métis ont plus que jamais besoin d'aide. Leur réussite rendra notre pays plus fort, plus innovant, plus inclusif et plus apte à prospérer dans ce monde en plein changement. »

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. Pour plus d'informations, allez sur indspire.ca.