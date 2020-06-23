伦敦, June 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Matthey（JM）很高兴地宣布，中国宁夏宝丰能源集团利用JM催化剂和工艺技术，在宁夏银川附近的600kta煤烯烃（CTO）基地成功启动了6600mtpd甲醇装置。这一新的甲醇装置在投产之后很快达到了满负荷运转，产量居全球之首。



此次甲醇装置试运行是两家公司两年合作的里程碑。试运行由来自JM北京团队的专家亲自领导，受新冠肺炎疫情影响，英国团队远程提供支持。

这代表JM在中国第7个产能超过5500 mtpd的运营授权，也是第一个使用中国制造的径向蒸汽上升式合成塔和压缩机的JM甲醇项目。JM设计的甲醇生产装置以合成气为原料，结合先进的JM催化剂生产稳定的甲醇产品，以用于下游装置的烯烃生产。

宁夏宝丰能源团于2017年与JM签署该新装置合同，其中包括2200kta甲醇合成工艺流图、相关工程设计、技术审核、调试协助和催化剂的授权。这是继2014年完成调试的宝丰甲醇合成装置之后，宁夏宝丰能源核准的第二个JM甲醇设计。这证明JM在这一关键增长市场中的持续技术领先地位及其对最高质量和最高标准的不懈投入。

“此项目采用了国际和国内最先进的煤制化学品装置加工技术，”宝丰能源总裁刘元管先生表示，“该装置是最大的单列甲醇装置，具有高合成和能效、低运营成本和排放的综合优势，可以造福社会并提供长期价值。”

“我们祝贺宁夏宝丰能源集团成功启动这一具有开创性的新甲醇装置，并很荣幸能参与这项共同完成的项目，”Johnson Matthey董事总经理John Gordon表示。在这一非常时期调试该装置，展现了我们团队的韧性和奉献精神。这进一步证明了Johnson Matthey在实现大规模高效甲醇制造方面的不懈追求和领导力。

Johnson Matthey是科学领域的全球领先企业，致力于打造更清洁、更健康的世界。凭借200多年对创新和技术突破的孜孜追求，我们改善了客户产品的性能、功能和安全性。我们的科学对低排放运输、制药、化学加工和最有效利用地球自然资源等领域具有全球影响力。今天，14,000多名Johnson Matthey专业人员与我们的客户和合作伙伴密切合作，为我们周围的世界带来真正的改变。如需获取更多信息，请访问 www.matthey.com

科技鼓舞人心，提升生活品质

宁夏宝丰能源成立于2005年，是迄今为止中国最大的煤烯烃私营企业。宝丰能源的股票在上海证券交易所上市，股票代码为SH.600989。该公司的生产基地位于国家能源和化学基地——中国西北宁东能源化工基地，依托中国“富煤、贫油、少气”的能源部署实现发展。这些工厂充分利用当地的煤炭资源，在宁东1.4万英亩的化工基地打造“煤-焦碳-甲醇-烯烃-精细化学品”产品链。该基地目前生产聚烯烃1,200kt/a、甲醇4000kt/a、焦化4000kt/a、精细化工780kt/a，是中国最完整、最环保的煤基材料产业龙头企业。宝丰将专注于聚烯烃，并将新能源注入现代煤炭化学工业，同时引领现代煤炭化工的改进。

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