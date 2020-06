MONTRÉAL, 23 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plastiques IPL Inc. (« Plastiques IPL », le « Groupe », « IPLP » ou la « Société ») (TSX : IPLP) a annoncé aujourd’hui les résultats du vote pour l'élection des administrateurs. L'élection des administrateurs a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle et extraordinaire de la Société, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui à Montréal.



Tous les candidats proposés par la direction dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société ont été élus administrateurs de la Société par les actionnaires présents ou représentés par procuration lors de l'assemblée.

Les résultats détaillés du vote sont les suivants :

Candidat Votes en faveur Abstentions David McAusland (président) 29 595 834 87,88% 4 081 841 12,12% Rose Hynes 29 557 894 87,77% 4 119 781 12,23% Hugh McCutcheon 29 377 275 87,23% 4 300 400 12,77% Geoff Meagher 29 377 375 87,23% 4 300 300 12,77% Sharon C. Pel 29 851 512 88,64% 3 826 163 11,36% Linda Kuga Pikulin 29 599 134 87,89% 4 078 541 12,11% Mary Ritchie 29 414 115 87,34% 4 263 560 12,66% Alain Tremblay 29 600 858 87,89% 4 076 817 12,11% Alan Walsh 29 850 712 88,64% 3 826 963 11,36%

Les résultats de votes sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire de la Société seront publiés sur le site de IPL, www.iplglobal.com , et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens.

À propos d'IPLP

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d’emballage durables principalement dans les marchés de l’alimentation, de la consommation, de l’agriculture, de la logistique et de l’environnement, présent au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en Chine et au Mexique. IPLP emploie environ 2 000 personnes et a des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société à www.iplglobal.com.

