Paris, le 24 juin 2020 – Aujourd’hui, à l’occasion de sa Journée Analystes 2020 entièrement globale et numérique, le Groupe présente sa Vision, son Ambition et sa Stratégie à moyen terme.

Elie Girard, Directeur Général, a déclaré : « L’ambition d’Atos est de devenir le leader du Numérique Sécurisé et Décarboné. Pour les années qui viennent, le Groupe se tourne avant tout vers la croissance, en s’appuyant sur son programme SPRING, afin d’adopter une approche Sectorielle et saisir les nouvelles avancées du Cloud et du Digital de cette décennie; dans le Numérique Sécurisé pour renforcer davantage son leadership; sur la Décarbonation où Atos est un pionnier en fournissant à ses clients un savoir-faire unique à la fois informatique et dans les processus métiers. Les acquisitions ciblées de sociétés spécialisées dans le numérique ou expertes en Cybersécurité viendront renforcer les offres et le profil de croissance d’Atos.

En conséquence de cette stratégie, le Numérique, le Cloud, la Sécurité Numérique et la Décarbonation devraient représenter 65% du chiffre d’affaires du Groupe à moyen terme par rapport à 40% aujourd’hui, traduisant une évolution majeure de son offre. L’ADN technologique d’Atos, ses partenariats mondiaux de longue date ainsi que la forte culture tournée vers les clients portée par ses 110 000 salariés constituent des atouts majeurs pour atteindre son ambition.

Sans endettement et doté de la solidité financière requise pour aller de l’avant, Atos est totalement armé pour atteindre ses objectifs à moyen terme au profit de toutes ses parties prenantes. »

Cibles à moyen terme

L’ambition du Groupe est d’atteindre les cibles suivantes à moyen terme:

Croissance du chiffre d’affaires à taux de change constant: +5 % à +7 %;

à taux de change constant: +5 % à +7 %; Taux de marge opérationnelle : 11 à 12 % du chiffre d’affaires;

: 11 à 12 % du chiffre d’affaires; Flux de trésorerie disponible: un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60 %.

Le groupe confirme tous les objectifs 2020 tels que présentés le 22 Avril 2020 à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2020.

Vision, Ambition & Stratégie

Le Groupe considère que la transformation Numérique n’a seulement dévoilé qu’une partie de son potentiel. Alors que le déluge de données de la dernière décennie va encore s’accélérer, il se traduira désormais par une profusion de services axés sur les données. Dans cette nouvelle ère, les clients demandent de la valeur – ils veulent des services axés sur des résultats –, une expérience utilisateur – ils veulent des services innovants et flexibles –, et de la sécurité – ils veulent des services numériques sécurisés et décarbonés.

Ces demandes des clients se focalisent sur 7 avancées numériques majeures qui constituent des leviers de croissance pour Atos en tirant parti de ses compétences et de ses actifs (lors de la Journée Analystes d’aujourd’hui, des sessions spécifiques sont consacrées à chacune de ces avancées numériques):



Full Stack Cloud

Le passage au Cloud s’accélère vers le Cloud hybride (Cloud privé et Cloud public), le multi-Cloud (qui utilise plusieurs Clouds publics) et les stratégies Cloud convergentes (migration et modernisation des Données, Plateformes et Applications en commun), l’ensemble constituant une approche holistique du Cloud, le Full Stack Cloud. Cette évolution nécessite une fonction d’orchestration accrue. De plus, les environnements applicatifs les plus complexes commencent seulement à migrer dans le Cloud. Atos s’appuiera sur son nouveau profil (Expertise en modernisation des Applications grâce au savoir-faire de Syntel), son expertise de longue date dans les Applications Critiques et avec SAP, et sa forte proximité avec les « Hyperscalers » pour être un acteur clé du Full Stack Cloud et de son accélération.

Applications Critiques

La numérisation s’accélère dans le domaine des Applications Critiques (Business Critical Applications), ce qui requiert une intensification de la « cloudification », de l’analyse des données, de l’Internet des Objets, du traitement local des données et de la 5G. Le caractère critique de la continuité des activités mis en avant pendant la crise du Covid-19 a favorisé cette tendance. Atos s’appuie sur son ADN dans les Applications Critiques verticales renforcé par la transformation SPRING en cours, et ses capacités de traitement local des données (Edge computing) pour saisir cette opportunité offerte sur un marché significatif.

Les Plateformes Numériques

Pour les années à venir, les Plateformes Numériques constituent désormais la première priorité pour les Directions d’entreprises dans la transformation de leurs activités, et seront à l’origine d’environ 70 % de la nouvelle valeur créée dans l’économie. Les Plateformes Numériques, qui visent à partager les données des entreprises au sein ou au travers des chaînes de valeur sont une tendance majeure de cette transformation avec d’énormes opportunités dans le monde du B2B. Avec ses compétences numériques sur l’ensemble de la chaîne de valeur et une profonde connaissance sectorielle, Atos, reconnu comme leader dans la sécurité et le Big Data, se positionne idéalement comme un opérateur de confiance des Plateformes Numériques pour les entreprises.

L’Expérience Client

Dans cette nouvelle ère numérique, l’Expérience Client sera majeure pour étendre la portée des nouveaux services axés sur les données. Celle-ci quittera le seul domaine de l’interface utilisateur pour embarquer à la fois l’expérience immersive, l’innovation en temps réel et le multi-canal, ainsi que les logiques « NO UI » (sans Interface Utilisateur). Atos s’appuiera sur des solutions technologiques propriétaires pour apporter dans le domaine de l’Experience Client des technologies telles que l’Intelligence Artificielle/Machine Learning, l’Internet des Objets/Edge (traitement local), et les architectures Cloud et d’Applications en temps réel afin de libérer toute la puissance du Numérique.

L’Expérience des Salariés

A la suite de la crise du Covid-19, le Groupe, déjà leader sur le marché du Digital Workplace, considère que les organisations passeront de 10% à plus de 40% de télé-travail dans le « new normal ». Au-delà des solutions rapidement mises en œuvre pendant la crise, la période à venir verra le Digital Workplace évoluer vers une approche holistique de l’Expérience des Salariés, y compris une refonte pour un travail plus collaboratif et flexible. Fort de ses offres en Communication Unifiée et en Sécurité, de son écosystème de partenaires et de son « Design Thinking and Personas », Atos entend devenir le leader incontesté de l’Expérience des Salariés dans le « new normal ».

La Sécurité Numérique

La Sécurité Numérique va au-delà de la Cybersécurité, en englobant les activités liées aux Systèmes Critiques, la sécurité de l’Internet des Objets et des Données et la sécurité économique, avec la volonté des clients de ne pas dépendre d’un seul fournisseur de technologies. L’accent sur la Cybersécurité évolue vers un univers de cybermenaces en constante et rapide évolution, un environnement de données omniprésentes et d’attaques accrues à partir du « Digital hybrid ». Atos est aujourd’hui le numéro 3 mondial des services de Cybersécurité et a développé une expérience unique en matière d’innovation en Cybersécurité afin de protéger les utilisateurs finaux, l’Internet des Objets et des données, ainsi que de détecter et de répondre aux menaces depuis ses Centres opérationnels de Sécurité prescriptives. Le Groupe entend compléter ses technologies par la gestion de la détection et de l’intervention, la gestion des accès privilégiés et la cryptographie dans le Cloud. Il ambitionne d’atteindre plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans la Sécurité Numérique à moyen terme.

Décarbonation

Atos a développé au cours des 10 dernières années une expertise unique en matière de Décarbonation, reconnue dans tous les classements en matière de développement durable. Le Groupe annonce aujourd’hui son engagement de neutralité carbone d’ici à 2035, renforçant ainsi son leadership. La Décarbonation devient une préoccupation majeure au plus haut niveau chez les clients soutenue par des politiques publiques et des aspirations sociétales sans précédent. Dans ce cadre, Atos entend tirer parti de son savoir-faire unique pour concevoir de nouvelles propositions de valeur en matière de Décarbonation pour ses clients, tant dans le domaine des technologies de l’information de base que dans celui des processus métiers, et saisir les opportunités d’un marché qui devrait atteindre près de 30 milliards de dollars uniquement pour le Green IT en 2024. Les offres vont des évaluations de la Décarbonation à l’introduction dans de grands contrats d’engagements de réduction de CO 2 via des clauses de décarbonation, et l’utilisation de technologies clés telles que l’IoT, le Cloud, l’Intelligence Artificielle et l’analytique, le Digital Twin pour décarboner les processus métiers les plus intenses en carbone. Atos prévoit de générer plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires à moyen terme dans le domaine de la décarbonation.

Sur la base des avancées numériques ci-dessus, de ses compétences et de ses atouts uniques, Atos a pour ambition de devenir le leader de la Sécurité et de la Décarbonation Numérique.

Politique de financement et d’acquisitions.

Le Groupe maintient sa politique de distribution de dividendes entre 25% et 30% du résultat net part du Groupe. Le flux de trésorerie disponible restant servira à autofinancer les acquisitions (et dans une moindre mesure à racheter un nombre limité d’actions pour livrer des plans d’intéressement à long terme). Le Groupe prévoit des acquisitions d’une part ciblées pour renforcer son portefeuille d’offres et d’autres part d’entreprises de Cybersécurité. Compte tenu de l’absence d’endettement net, un potentiel demeure disponible pour des acquisitions plus importantes et transformantes. Cette politique de financement et d’acquisitions continuera de s’effectuer avec une discipline financière stricte.

Atos annonce aujourd’hui deux acquisitions ciblées dans le cadre de sa politique d’acquisitions : Paladion, acteur mondial de la cybersécurité dans le domaine de la détection et des interventions, et Alia, société de conseil numérique de premier plan spécialisée dans la transformation de S/4 HANA pour le secteur de l’énergie (deux communiqués de presse séparés sont émis aujourd’hui à ce titre).

