Atos annonce le projet d’acquisition de ALIA Consulting pour renforcer son positionnement de leader européen sur le marché de l’énergie & des utilities

Paris, le 24 juin 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir signé un accord en vue d’acquérir AliA Consulting en France, consolidant ainsi ses activités dans le domaine de l’énergie & des utilities (E&U) via sa filiale Worldgrid. Les deux entreprises réunies donneront naissance à un fournisseur de premier plan en matière de facturation et de déploiement et implémentation de solutions de gestion de la relation client (CRM, Customer Relationship Management) pour les entreprises du secteur E&U. Cette acquisition va renforcer la stratégie industrielle globale d’Atos sur ce marché et positionnera Atos comme le premier partenaire de la transformation des environnements SAP et S/4 HANA pour les utilities en Europe.

Fondé en 2008, Alia est un spécialiste du conseil informatique centré sur les applications SAP dans les utilities et les projets de transformation vers S/4HANA. Le montant de ses ventes nettes enregistré en 2019 s’élève approximativement à 9 millions d’euros. Alia et ses 70 consultants apportent leur expertise technologique et sectorielle à Atos Worldgrid, 100% détenue par Atos en France. Atos Worldgrid regroupe les activités à destination du marché de l’énergie au niveau mondial. L’une de ses stratégies de croissance repose sur les applications CRM et de facturation dans le secteur E&U, comme en témoigne l’acquisition récente de X-Perion en Allemagne. L’acquisition de Alia est en parfaite adéquation avec la stratégie de verticalisation du Groupe, déployée depuis février.

Les clients des deux entreprises bénéficieront d’un portefeuille étendu de produits et services, incluant des solutions digitales créées spécialement pour répondre aux exigences du secteur des utilities en matière de facturation et de gestion de la relation client.

L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin de l’année ; elle est soumise à la validation finale des instances de gouvernance d’Atos.

