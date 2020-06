Paris, le 24 juin 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, s’engage aujourd’hui à atteindre la neutralité carbone d’ici 2035, soit 15 ans plus tôt que l'horizon 2050 préconisé par l'Accord de Paris afin de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels (« zéro émission nette » d’ici 2050). Cette décision positionne la décarbonation comme un élément central de la stratégie de croissance d’Atos et permet au Groupe de s’affirmer comme le leader de son secteur dans le domaine.

Atos s’engage à réduire de moitié toutes les émissions sous son contrôle direct d’ici 2025 (champs d’application 1 & 2 du Protocole des gaz à effet de serre GHGP) et à atteindre le même niveau de réduction pour les émissions sous son influence d’ici 2030 (champ d’application 3 complet du Protocole des gaz à effet de serre GHGP). Pour les émissions sous son contrôle, Atos va continuer de compenser 100% de ses émissions résiduelles via des projets certifiés de compensation carbone. Quant aux émissions sous son influence, Atos va progressivement les inclure dans son programme mondial de compensation, afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035.

« Atos entend s’imposer comme un pionnier de la décarbonation en transformant la manière dont les technologies digitales sont conçues, développées et utilisées, pour le bien de ses clients autant que de toutes ses parties-prenantes et de la société dans son ensemble », explique Elie Girard, Directeur Général d’Atos. « La décision d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035 marque une nouvelle étape pour Atos. Je suis très fier de notre engagement, qui positionne Atos comme un leader mondial de la décarbonation ».

Atos compte parmi les signataires du pacte « Business Ambition for 1.5°C », lancé au milieu de l’année 2015 à la suite de la Conférence de Paris sur les changements climatiques. Au cours de la dernière décennie, Atos s’est imposé comme un pionnier en matière de décarbonation, ayant réduit de 60% son intensité carbone (CO2/M€ de marge opérationnelle) entre 2012 et 2019. Cela lui a permis d’atteindre avec 10 ans d’avance son objectif de réduction des émissions aligné sur la trajectoire 2°C du SBTi et de pouvoir être zéro émission nette pour ses émissions propres dès 2018. Atos se classe notamment n°1 du secteur IT de l’indice DJSI et a obtenu la certification « Gold » dans le classement d’EcoVadis, ainsi que la note « A » du Carbon Disclosure Project.

