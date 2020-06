Paris, le 24 juin 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce avoir signé un accord en vue d’acquérir Paladion , un fournisseur mondial de services de sécurité gérés basé aux États-Unis, afin de renforcer ses services de cybersécurité dans le monde. Avec cette acquisition, Atos va ajouter des capacités de détection et de réponse (Managed Detection & Response, MDR) à ses offres, tout en ouvrant la voie à la prochaine génération de ses Security Operations Centers (SOC) prescriptifs.



Paladion est un leader mondial des services cloud de MDR et compte plus de 400 clients dans 12 pays. Basée sur l'intelligence artificielle, sa technologie est reconnue par les analystes du marché pour l’efficacité renforcée de ses capacités d’anticipation, de détection et de réponse aux menaces. Cette technologie unique, associée aux capacités de R&D d'Atos en matière d'Intelligence Artificielle et d'analyse des menaces et des risques, permettra d'améliorer les plateformes et opérations de sécurité prescriptives d'Atos.

Les centres de sécurité (Security Delivery Centers) de Paladion aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Inde rejoindront le vaste réseau mondial de Security Operations Centers d’Atos et bénéficieront des capacités de commercialisation uniques du groupe. Ils renforceront les positions d’Atos sur les principaux marchés en croissance et sa capacité à proposer des services à un coût compétitif au niveau mondial.

« Atos cherchait un acteur fiable sur lequel s’appuyer pour entrer sur le marché émergent et pourtant très concurrentiel des services gérés de détection et de réponse. Nous avons trouvé, avec Paladion, une équipe mature et une technologie avancée conçue pour obtenir des résultats et réduire les risques des clients. Leur technologie cloud-native sera un atout pour nos stratégies d'expansion dans les domaines de la cybersécurité et des solutions cloud, offrant à nos clients une transformation commerciale accélérée », précise Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos. « Paladion est véritablement centré sur la satisfaction client et affiche un taux de fidélisation extrêmement élevé, en cohérence avec les valeurs d’Atos. »

Basé à Reston, VA, aux États-Unis, Paladion est dirigé par Rajat Mohanty, PDG. L’entreprise a été fondé en 2000 et compte aujourd’hui 800 employés et experts en cybersécurité dans le monde, enregistrant un chiffre d'affaires de plus de 29 millions de dollars en 2019. Paladion associe ses spécialistes de la cybersécurité à une plateforme MDR et des SOC propriétaires afin d'obtenir des résultats plus rapides en matière de sécurité.

« Nous pensons que cet accord est un événement majeur pour le secteur de la cybersécurité car il combine les ressources d’Atos en matière de services de sécurité avec la technologie cloud de détection et de réponse (MDR) de Paladion. Nous sommes ravis de nous associer à Atos et de devenir, ensemble, le fournisseur de cybersécurité de choix des organisations mondiales en quête d’un partenaire pour les accompagner dans leur transformation digitale », déclare Rajat Mohanty, PDG de Paladion.

Grâce à leur expertise combinée, Paladion et Atos ont l'intention d'apporter leurs connaissances technologiques et commerciales afin de développer les capacités de détection et de réponse étendues dont les clients ont besoin au fur et à mesure qu'ils adoptent des stratégies de transformation hybrides et multi-cloud pour leur entreprise.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de Paladion

Paladion is a next-generation cybersecurity provider to technology, manufacturing, and cloud-first companies across the United States, Middle East and Asia. They are consistently recognized and rated by independent technology advisory firms for their Managed Detection and Response Services, Cloud Security, and Vulnerability Management & Response services, which is anchored by their patented Artificial Intelligence platform – AIsaac.

For more information, please visit https://www.paladion.net.

