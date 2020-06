Viareport, éditeur français de référence de solutions de reporting financier et de consolidation en mode Cloud, étend sa gamme de logiciels en annonçant la disponibilité d’une offre iXBRL en partenariat avec la société ParsePort.

Cette offre répond à l’obligation des groupes cotés de publier leurs comptes au format ESEF voulu par l’Autorité européenne des Marchés financiers (ESMA). Dans ce contexte, Viareport a signé un partenariat avec ParsePort, spécialiste des reporting XBRL depuis près de 10 ans, pour fournir un service expert à ses clients.

Concrètement, les utilisateurs, après avoir chargé leurs rapports financiers aux formats Excel, Word ou PDF et validé le balisage prérempli automatiquement, accèdent directement à leur fichier converti au format iXBRL selon la taxonomie ESEF. Le mapping initial des états financiers, réalisé par des consultants experts la première année, garantit ensuite une utilisation efficace et autonome de l'application par les clients.

Emmanuel Amon, Dirigeant de Viareport explique « Nous sommes heureux de compléter notre palette d’applications cloud et proposer une réponse pertinente aux entreprises cotées qui se doivent de convertir leurs rapports financiers au format iXBRL pour répondre aux exigences réglementaires en vigueur. Notre partenariat avec ParsePort, dont les logiciels sont certifiés par l’organisme XBRL International, est un élément stratégique qui nous permet de garantir une qualité de service et d’exécution sans faille. En effet, présent dans de nombreux pays européens, ParsePort produit des centaines de milliers de documents XBRL par an. Notre nouvelle offre conjugue donc le meilleur de deux acteurs de pointe. »

Kim Eriksen, co-fondateur de la société ParsePort ajoute « Nous recherchons toujours les meilleurs partenaires nous permettant de créer de nouvelles possibilités et perspectives de développement. Nous sommes très heureux d’entamer notre nouveau partenariat avec la société Viareport en France et ce partenariat renforce notre réseau européen. Nous offrons dorénavant à nos clients le meilleur de nos 2 sociétés. A partir d’aujourd’hui, nos clients pourront optimiser leur temps de travail et augmenter l’efficacité de leurs process en utilisant les solutions Viareport et ParsePort. »