Anne Lebel rejoint Capgemini en tant que

directrice des Ressources Humaines du Groupe

Paris, le 24 juin 2020 – Capgemini annonce la nomination d'Anne Lebel au poste de directrice des Ressources Humaines du Groupe à compter du 20 juillet 2020. A ce titre, elle est également membre du Comité de Direction générale de Capgemini. Forte d’un parcours professionnel de plus de 20 ans, Anne apporte au Groupe une solide expérience internationale en matière de gestion de talents et de développement de leadership. Elle succède à Hubert Giraud, qui a récemment pris une nouvelle fonction au sein d’Altran – société qui a rejoint le Groupe le 1er avril dernier. Anne Lebel rendra compte à Aiman Ezzat, directeur général du groupe Capgemini.

À propos de cette nomination, Aiman Ezzat déclare : « Chez Capgemini, nous pensons que ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie – nos 270 000 collaborateurs sont au cœur de tous nos projets. Le Groupe a connu une expansion rapide ces dernières années, notamment en ayant accueilli 50 000 collègues d'Altran au cours de ces derniers mois. Anne apporte une solide expérience en développement des talents et en gestion du changement au sein de larges équipes internationales. Sur ces bases, elle contribuera à renforcer le déploiement d’une culture agile et inclusive au sein du Groupe, à développer les compétences de l’ensemble de ses collaborateurs, et à attirer les talents de demain pour répondre à l’évolution des besoins de nos clients dans ce monde numérique. Je suis ravi d'accueillir Anne au sein du Groupe. »

Biographie de Anne Lebel

Avant de rejoindre Capgemini, Anne Lebel était directrice ressources humaines et corporate culture et membre du comité de direction générale de Natixis.

Anne Lebel débute sa carrière en 1987 chez Bossard Consultants en tant que consultante en organisation et conduite du changement. En 1997, elle rejoint Schering Plough France, en tant que responsable des ressources humaines et de la formation en France, avant de prendre la responsabilité de projets d’organisation et de développement RH en Europe.

En 2004, elle entre chez Serono France, en tant que directrice des ressources humaines en France. En 2008, Anne Lebel rejoint Allianz Global Corporate & Specialty en tant que directrice des ressources humaines pour la France, l’Italie et l’Espagne, puis pour l’Europe et l’Asie. Elle est nommée directrice des ressources humaines monde en 2012.

Anne Lebel rejoint Natixis 2016 en tant que membre du comité de direction générale et directrice ressources humaines. En 2019 elle prend également en charge la responsabilité de la corporate culture de Natixis.

Anne Lebel est également administrateur référent indépendant au sein du conseil d’administration de Nexans. Elle est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg et de l’Institut d'Administration des Entreprises (IAE) Paris.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 17 milliards d’euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.

