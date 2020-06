Selskabsmeddelelse nr. 8/2020

Søborg, den 24. juni 2020

NNIT indgår aftale om drift af it-infrastruktur og SAP basis med Forsvaret

NNIT A/S (”NNIT”), en førende leverandør af it-services og konsulentydelser, har indgået en syvårig aftale med mulighed for yderligere tre års forlængelse med Forsvaret. Aftalerne betyder, at NNIT overtager ansvaret for drift af Forsvarets it-infrastruktur og SAP basis. Aftalen repræsenterer en samlet værdi på et lavt trecifret DKK millionbeløb.

En stilstandsperiode på ti dages varighed er sat i kraft.

Aftalen øger NNIT’s ordrebeholdning for 2020 og fremadrettet men ændrer ikke på NNIT’s forventninger til 2020.

Henvendelse

Investor relations:

Jens Blüitgen Binger

Head of Investor Relations

Tel: +45 3079 9222

jblb@nnit.com

Medier:

Helga Heyn

NNIT Communications

Tel: +45 3077 8080

hhey@nnit.com

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2019 3.207 medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com

