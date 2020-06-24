东京, June 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的半导体测试设备供应商Advantest Corporation (TSE: 6857) 将于7月9日星期四太平洋夏令时 (PDT) 晚上7:00 - 11:00点 主办自己的虚拟贸易展，展示其最新的IC测试解决方案并证明其领先的技术地位。该公司的目标是，继续与亚洲和世界各地的用户分享其最佳实践及最新的半导体测试发展的信息，尽管旅行限制和新冠肺炎大流行带来的健康担忧导致许多行业聚会被取消。



Advantest全球营销传播副总裁Judy daves表示：“我们很高兴能主办自己的虚拟贸易展，通过新颖的在线沟通方式，向我们的客户提供我们最新测试解决方案的信息，并为他们提供机会与我们的技术专家直接互动。”

虚拟展览

Advantest的在线活动包括一个虚拟展台，其中将展示公司专注于5G、汽车和内存等先进应用的广泛端到端解决方案。将在虚拟展台展示的测试解决方案包括：面向5G-NR收发器和其他高达8GHz的连接性IC的Advantest V93000 Wave cale™ RF8卡 ；提高并联度并降低汽车用片上系统 (SoC) 测试成本的 T2000系列 ；以及Advantest的各种领先内存测试解决方案，包括全新 的 H5620、 MPT3000 和 T5503HS2 系列。

除了针对应用的测试解决方案之外，Advantest还将展示由 测试处理器 和自动化软件工具组成的测试自动化解决方案，以及包括 CX1000系列 在内的设计验证解决方案，提供经济高效的按需测试解决方案。

直播展示

在现场虚拟活动期间，Advantest的技术专家将现场介绍最新的半导体测试技术和最佳实践。每次会议都将为与会者提供提问的机会。此次虚拟会议的议程如下所示：

7月9日星期四

晚上7:10点 太平洋夏令时 (PDT)

欢迎致辞和概述（英语）

Advantest全球营销传播副总裁Judy Davies

晚上7:25点 太平洋夏令时 (PDT)

在融合时代解决从5G到AI的SoC测试挑战（中文）

Daniel Sun，爱德万测试（中国）测试专家

晚上8:15点 太平洋夏令时 (PDT)

用于下一代DDIC、CIS和PMIC的最佳集成解决方案（中文）

Steven Wang，爱德万测试（中国）应用工程师

晚上10:00点 太平洋夏令时 (PDT)

端到端全内存测试解决方案（中文）

Albert Chen，爱德万测试（中国）MTS应用工程师

如何注册

请提前注册本次虚拟活动以收到登录说明：https://advantest.6connex.com/event/advantestvirtualevent/asiatradeshow/login

社交媒体

有关该测试解决方案领先企业的所有最新消息，请在Twitter上关注Advantest，@Advantest_ATE。

关于Advantest Corporation

Advantest（TSE：6857）是半导体应用设计和生产自动测试和测量设备的领先制造商，包括5G通信、物联网（IoT）、自动驾驶汽车、人工智能（AI）、机器学习、智能医疗设备等。该公司的领先系统和产品被集成运用于世界上最先进的半导体生产线。公司还进行研发以应对新兴测试挑战应用，生产光掩模制造必不可少的多视觉计量扫描电子显微镜，并提供突破性的3D成像和分析工具。Advantest于1954年在东京成立，是一家在世界各地设有机构的全球性公司，承诺对国际社会做出可持续实践和社会责任贡献。更多信息请见 www.advantest.com 。

ADVANTEST CORPORATION

3061 Zanker Road

San Jose, CA 95134, USA

Judy Davies

Judy.davies@advantest.com