INFORMATION PRESSE

Clermont-Ferrand, le 24 juin 2020

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN





Création du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (CRSE)

au sein du Conseil de Surveillance et évolution de sa gouvernance





À l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 23 juin 2020, les membres du Conseil de Surveillance de la Compagnie Générale des Établissements Michelin se sont réunis et ont décidé des évolutions suivantes concernant sa gouvernance et la composition de ses Comités à compter de ce jour :

La fonction de membre Référent sera assurée par Monsieur Thierry LE HÉNAFF, membre indépendant ;



Le Comité des Rémunérations et des Nominations (CRN) : sera présidé par Monsieur Jean-Pierre DUPRIEU, membre indépendant ; comprendra en outre Madame Aruna JAYANTHI et Madame Anne-Sophie de LA BIGNE, toutes deux membres indépendants.



Le Comité d’Audit (CA) : sera présidé par Monsieur Patrick de LA CHEVARDIERE, membre indépendant, élu par l’Assemblée générale du 23 juin et qui était jusqu’en juillet 2019 Directeur Financier et membre du Comité Exécutif du groupe Total ; comprendra en outre Madame Monique LEROUX, membre indépendant, Monsieur Thierry LE HÉNAFF, membre indépendant, Madame Barbara DALIBARD, membre non indépendant, et Monsieur Cyrille POUGHON, membre non indépendant.



La création d’un nouveau Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale du Conseil de Surveillance (CRSE), qui : sera présidé par Madame Monique LEROUX, membre indépendant ; comprendra en outre Madame Anne-Sophie de LA BIGNE, membre indépendant.



La composition de ces comités pourra être complétée pour y incorporer les futurs membres du Conseil de Surveillance représentant les salariés, une fois désignés en application des modifications des statuts de la Société décidées par l’Assemblée générale du 23 juin 2020.





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com/fr. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

A propos de Michelin :

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 127000 personnes et exploite 69 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019. (www.michelin.com).

