June 24, 2020 03:49 ET

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2020

cBrain vinder tredje kontrakt i Tyskland inden for kort tid





København, 24. juni 2020













cBrain har i maj måned annonceret 2 store ordrer i Tyskland hos en myndighed i den tyske centraladministration. cBrain har netop modtaget en ny ordre fra myndigheden.

Der er tale om en rammeaftale på et to-cifret millionbeløb, dækkende konsulentydelser.

cBrain har over de sidste par år annonceret en række ordrer fra myndigheden, som alle har omhandler opgaver i en af myndighedens mange afdelinger. Den seneste aftale har til formål at forberede og understøtte implementering af F2 på tværs af en række af myndighedens andre afdelinger.

For cBrain er den seneste ordre derfor vigtig, fordi aftalen indikerer, at myndigheden nu arbejder på at udbrede F2 til flere afdelinger.

Med de seneste tre ordrer står cBrain overfor en markant vækst i selskabets tyske afdeling.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

