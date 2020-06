CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 24. KESÄKUUTA 2020 KLO 11





Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut merkittävän tilauksen ACFS Port Logistics Pty Limitediltä (ACFS), joka käsittää 10 Kalmar Eco konttikurottajaa, viisi tyhjien konttien kurottajaa ja yhden keskiraskaan haarukkatrukin. Sopimukseen kuuluu myös täyden palvelun Kalmar Care huoltosopimus neljäksi vuodeksi. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen tilauskantaan ja laitteet toimitetaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Huoltosopimus astuu voimaan syyskuussa 2020.



ACFS on Australian nopeimmin kasvava yksityisomistuksessa ole logistiikkayritys, jonka vuosikapasiteetti on yli 1,2 miljoona TEU:ta (TEU on yksi 20 jalan standardikontti). Yhtiö toimii kaikissa suurimmissa kaupungeissa ympäri Australian keskittyen kontinkäsittelyn logistiikkaan ja siihen liittyvään infrastruktuuriin. ACFS:n toimipisteet sijaitsevat strategisesti satamissa tai niiden läheisyydessä linkittyen rautateihin tai muihin tehokkaisiin kuljetusmuotoihin. Yritys hallinnoi yli 200 000 neliömetriä varastotilaa ja 900 000 neliömetriä aluetta, joka on tarkoitettu konttien kuljetukseen ja varastointiin, tyhjien konttien säilytykseen sekä rautatieterminaalin ja Australian tullin toimintoihin.



Kalmar toimittaa ACFS:lle viimeisintä ympäristöystävällistä teknologiaa edustavat mobiililaitteet, jotka nostavat yhtiön kaluston koon 44 laitteeseen ympäri Australian. Kalmar Eco konttikurottajalla on tärkeä rooli terminaalien päästöjen vähentämiseksi ja merkittävien säästöjen aikaansaamiseksi polttoainekustannuksissa. Tyhjien konttien käsittelylaitteet on rakennettu käytössä testatulle G-sukupolven alustalle, mikä tekee huollosta helpompaa ja tarjoaa käyttäjäystävällisemmän ja ergonomisemman työympäristön operaattoreille. Kalmarin laitteita tullaan käyttämään sisämaan raideterminaalissa, tyhjien konttien varastointialueella sekä jakelukeskuksessa Melbournessa, Sydneyssä ja Brisbanessa.



Akshay Hingorani, strategiasta ja kehityksestä vastaava päällikkö, ACFS sanoi: “Kalmarin paikallinen läsnäolo ja huoltotoiminnan laatu olivat avainasemassa, kun teimme tämän merkittävän tilauksen. Toimintamme pyörii 24 tuntia vuorokaudessa, joten huollon ja varaosien saatavuus on erittäin tärkeää toimintamme takaamiseksi. Täyden palvelun huoltosopimus auttaa meitä lisäksi parantamaan toimintamme ennustettavuutta, vähentämään riskejä ja aikaa, jolloin laitteet eivät ole käytössä. Olimme myös vaikuttuneita Kalmarin Eco konttikurottajien teknologiasta, mikä auttaa meitä vähentämään jopa 40 prosenttia polttoainekustannuksissa verrattuna vanhempiin laitteisiin.



Kirwan Barr, avainasiakaspäällikkö, Kalmar Australia, sanoi: “Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä ACFS:n kanssa ja odotamme, että voimme auttaa heitä saavuttamaan heidän liiketoimintansa tavoitteet. Asiakas tunnisti ratkaisujemme laadun ja he halusivat jatkaa yhteisellä tiellä Kalmarin kanssa, joka on tämän alan teknologiajohtaja. Tämä tilaus on myös osoitus siitä erinomaisesta työstä, jota huolto- ja varaosatiimimme tekee paikallisesti.”





