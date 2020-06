København Ø, June 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.



Årsrapport og udbytte

Årsrapporten for 2019 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar. Endvidere godkendtes forslag om udbetaling af nedenstående udbytter udtrykt i kr. pr. andel:





Afdeling 2019 Korte Obligationer ETIK 1,70 Lange Obligationer ETIK 4,30 Nordiske Aktier ETIK 4,10 Europæiske Aktier ETIK 0,00 Globale Aktier ETIK 5,20 Mix ETIK 6,00 Mix Offensiv ETIK 8,20 Mix Defensiv ETIK 2,10 Virksomhedsobligationer ETIK 2,20 Europæisk Højrente ETIK 1,90



Valg til bestyrelsen

Per Hillebrandt Jensen og Carsten Krogholt Hansen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.



Valg af revisorer

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg blev enstemmigt genvalgt som revisor.





Med venlig hilsen



Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

c/o BI Management A/S

Sundkrogsgade 7

2100 København Ø