2020年6月24日，ADX Labs的Steven M. Renner与CEPI的Dawn O'Connell通过视频会议商谈资助新冠疫苗研发事宜。

2020年6月24日，ADX Labs的Steven M. Renner与CEPI的Dawn O'Connell通过视频会议商谈资助新冠疫苗研发事宜。

总部位于明尼阿波利斯市的科技企业ADX Labs向流行病防范创新联盟（CEPI）慷慨捐款，CEPI将用此笔善款加速新冠病毒候选疫苗的研发工作。



明尼阿波利斯, June 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADX Labs向流行病防范创新联盟（CEPI）捐赠10万美元，用于加速新冠疫苗的研发工作。该善款系通过ADX Labs下属的公益机构ADX基金会提供。

CEPI被权威科学期刊《自然》誉为“目前针对潜在流行病毒的最大型疫苗研发倡议组织”。CEPI现已携手全球各地的诸多组织，在新冠病毒成为全球大流行之际快速响应，同时推动九种新冠候选疫苗的研发，力争在12到18个月之内成功制造出安全、有效、可供全球各国使用的疫苗产品，其中包括资助中国四川三叶草生物制药有限公司的三聚体疫苗项目。为增加疫苗研发的成功率，近日CEPI开启了 新的募资项目 ，着重资助更多有望快速研发制造、投放全球的候选疫苗。

ADX Labs创始人兼CEO、ADX基金会主席Steven M. Renner先生表示：“ADX一直致力于用科技的力量改变世界。CEPI与我们志同道合，同样是面向未来、以创新为本的组织。CEPI为加速新冠候选疫苗研发而发起的倡议极具潜力，ADX Labs很荣幸有机会帮助CEPI的研发合作伙伴们在通往成功的路上更进一步。”

CEPI的CEO Richard Hatchett博士说：“我们非常感谢ADX Labs的热心捐赠。这笔善款将被用于加快新冠疫苗的研发工作。新冠病毒已经夺走了太多生命，同时也造成了社会分裂、经济停滞。投资于疫苗等科学创新可以说是目前最有希望终结新冠大流行的重要手段，欢迎ADX加入我们的联盟。”

Renner先生总结道：“长期以来，ADX Labs一直在全球各地支持有望改善人们生活的科技项目。自2013年起，我们的基金会已经资助了许多儿童、社区及社会正义领域的公益项目。这次资助CEPI的新冠疫苗研发、协助大规模制造有效疫苗，是我们回馈世界的最佳方式。”

媒体联系请洽：Simon Cousins先生，电子邮件：scousins@adxnet.com

关于ADX Labs

ADX Labs, Inc.（简称ADX）是一家科技企业，专注于向个体、家庭、中小型企业提供种类多样的创新产品。ADX独立注资成立了非营利慈善机构ADX基金会，自2013年起资助儿童、社区、社会正义等领域的公益项目。如需了解详情，请访问： http://adxlabs.com

关于流行病防范创新联盟（CEPI）

CEPI是公共、私有、慈善、民间组织缔结的创新合作联盟，以疫苗研发为手段防范未来的流行病。在新冠疫情爆发前，CEPI主要针对的疾病包括埃博拉、拉沙热、中东呼吸综合症、尼帕病毒、利夫特裂谷热、基孔肯亚热，以及未知病原体（“X疾病”）。如需了解详情，请访问： http://cepi.net

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