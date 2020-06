ADX Labs, Inc.

June 24, 2020 08:08 ET

スティーブン・M・レンナー (Steven M. Renner) とドーン・オコネル (Dawn O'Connell) によるビデオ会議

ADXのスティーブン・M・レンナーとCEPIのドーン・オコネルは2020年6月24日のビデオ会議でCOVID-19のワクチン研究の資金調達に関する対談を行う。

COVID-19に対するCEPIの9種類のワクチン候補