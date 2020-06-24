此合成圖像顯示 CEPI 至今資助的九個 COVID-19 疫苗的研發（由左上角起：Clover Pharmaceuticals、CureVac、INOVIO、Moderna、Novavax、Themis、香港大學、牛津大學、昆士蘭大學。）

此合成圖像顯示 CEPI 至今資助的九個 COVID-19 疫苗的研發（由左上角起：Clover Pharmaceuticals、CureVac、INOVIO、Moderna、Novavax、Themis、香港大學、牛津大學、昆士蘭大學。）

ADX 的 Steven M. Renner 與 CEPI 的 Dawn O'Connell 在 2020 年 6 月 24 日的視像會議上討論 COVID-19 疫苗研究的資助

ADX 的 Steven M. Renner 與 CEPI 的 Dawn O'Connell 在 2020 年 6 月 24 日的視像會議上討論 COVID-19 疫苗研究的資助

明尼阿波利斯, June 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADX Labs, Inc. 剛向流行病預防創新聯盟 (CEPI) 捐出 100,000 美元以促進 COVID-19 疫苗的開發。該筆捐款由 ADX Labs 的慈善機構 ADX Foundation 捐出。



CEPI 獲得《自然》雜誌稱為「迄今最大型針對潛在流行病毒的疫苗開發計劃」，現已迅速採取行動以回應 COVID-19 大流行。CEPI 至今已資助了九種候選疫苗的多樣化投資組合針對 COVID-19，目的是在 12 至 18 個月內開發出安全、有效並可在全球使用的疫苗。為了提高成功機率，CEPI 最近開放了 一個新的資金機會 ，重點關注一些有潛力快速發展並在全球大量生產的候選產品。

ADX Labs 創始人兼行政總裁以及 ADX Foundation 主席 Steven M. Renner 說：「ADX 致力透過高科技的力量在全球各地帶來貢獻。我們很高興可透過 CEPI 發現一個志同道合的組織，在創新的基礎下致力於疾病防禦。CEPI 新的《議案徵集建議書》旨在加快 COVID-19 候選疫苗針的使用，而這個計劃的前景非常明朗，ADX Labs 很自豪有能力協助 CEPI 的疫苗開發合作夥伴增加成功機會。」

CEPI 行政總裁 Richard Hatchett 博士說：「我們非常感謝 ADX Labs 捐款，協助我但加速開發有效對抗 COVID-19 的疫苗工作。這個全球流行病造成了毀滅性的生命損失，同時破壞社會並讓不少經濟關閉。現在對疫苗和其他科學創新的投資對於為我們最大機會結束這場大流行是十分重要的。因此，我們很高興歡迎 ADX 加入聯盟。

Renner 先生總結說：「ADX Labs 有良好往績支持改善世界各地人民生活的高科技。自 2013 年，我們的 ADX Foundation 致力投資於兒童、社區和社會正義的工作。今天，支持 CEPI 尋找 COVID-19 疫苗並大規模生產有效疫苗，將是我們可以提供幫助的最佳方法。」

傳媒查詢：Simon Cousins, scousins@adxnet.com

關於 ADX Labs, Inc.

ADX Labs, Inc. (ADX) 是一家技術公司，專注於為個別人士、家庭企業和中小型企業市場提供一系列創新產品和服務。ADX 由 ADX Foundation 獨立資助，它是一個註冊非牟利慈善組織，自 2013 年起投資於兒童、社區和社會正義的工作。如需了解更多資訊，請瀏覽 http://adxlabs.com

關於流行病預防創新聯盟 (CEPI)

流行病預防創新聯盟 (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，簡稱 CEPI) 是政府、私人、慈善和民間組織之間的創新合作夥伴關係，旨在開發疫苗阻止未來的大流行。在 COVID-19 出現前，CEPI 的重點疾病包括伊波拉、拉沙熱、中東呼吸綜合症、尼帕病毒、裂谷熱、基孔肯雅熱和未知病原體 (X 疾病)。如需了解更多資訊，請瀏覽 http://cepi.net

此公告隨附的兩張照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dcf82aac-fa4a-442e-92ff-e146db9c720f/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caa9fa59-9c9e-4688-96d8-80fbab5cbc95/zh-Hant