24. juni 2020

Selskabsmeddelelse nr. 30/2020

Ændringer i koncernledelsen

Koncerndirektør for forretningsområdet Privat, Rasmus Lynge, forlader Alm. Brand.

”Rasmus Lynge har gjort en stor indsats i arbejdet med at udvikle og transformere vores virksomhed. Vi skal nu tage de næste vigtige skridt for at indfri vores ambitiøse mål, og det er nu det rette tidspunkt at få nye øjne på vores aktiviteter. Jeg vil gerne takke Rasmus Lynge for hans bidrag til Alm. Brand, og jeg ønsker ham held og lykke fremover”, siger adm. direktør Rasmus Werner Nielsen.

Med virkning fra i dag er Mikael Hvolgaard, direktør for Pris, Produkt og Portefølje i Privat, konstitueret som leder af Privat og medlem af koncernledelsen. Han vil således stå i spidsen for forretningsområdet, indtil der er fundet en ny koncerndirektør.

Processen med at finde den fremtidige leder af Privat går nu i gang.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Claus Kappel Christensen

Kommunikationsdirektør

Telefon: +45 25 24 89 93

