Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2020 klo 18:00

Helena Nordenfelt on nimitetty Digitalist Group Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.8.2020 alkaen. Helena Nordenfelt on vuodesta 2010 alkaen toiminut Digitalist Sweden AB:ssä eri johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Digitalist Sweden AB:ssä tehtävässä Head of Employee Experince.

DIGITALIST GROUP OYJ

Digitalist Group Oyj

