REXEL REMBOURSE LA LIGNE DE CRÉDIT TIREE

POUR FAIRE FACE AUX ÉVENTUALITÉS DU COVID-19





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce le remboursement de la ligne de crédit senior de 550 millions d'euros tirée fin mars à titre conservatoire alors que la pandémie de Covid-19 se propageait en Europe.

La décision de rembourser la ligne de crédit sénior, qui fait partie d'un accord de crédit senior de 850 millions d'euros, reflète les bons résultats des initiatives que nous avons prises pour nous adapter à cet environnement sans précédent et protéger l'entreprise, en nous focalisant notamment sur la gestion des couts opérationnels et la liquidité, à l’échelle locale. Ces mesures comprennent une adaptation rapide des salaires et des avantages associés, le report de tout projet n’offrant pas de retour sur investissement à court terme et la décision du Conseil d'administration de renoncer à proposer le paiement d'un dividende au titre de l’exercice 2019.

Le remboursement anticipé reflète également :

Une bonne rentrée de trésorerie grâce notamment à la gestion rigoureuse des stocks et des créances clients. En effet, au-delà de nos actions, nos clients ont également bénéficié d'un meilleur accès à la liquidité grâce aux mesures gouvernementales ;

Une amélioration de l'activité dans plusieurs pays par rapport à un point bas atteint durant la première partie du mois d’avril, notamment en France, avec l'assouplissement des mesures de confinement. Cependant, la tendance de reprise n'est pas similaire dans toutes les zones géographiques, et l'Amérique du Nord pâtit toujours d’une faible activité.

Dans un environnement qui demeure volatile et incertain, Rexel continue de privilégier la gestion rigoureuse de ses coûts d'exploitations et de la génération de trésorerie.

L'accès à la liquidité du marché a également été confirmé par la récente réouverture du marché des billets de trésorerie en France, l'extension de la ligne bilatérale de 40 millions USD avec Wells Fargo, l'une de nos contreparties américaines, et la renégociation du programme de titrisation de Rexel venant à échéance en juin 2020. La nouvelle échéance est mai 2023. Pour rappel, Rexel dispose d'un autre programme de titrisation venant à échéance en décembre 2020, en cours d'extension, ainsi que d'autres programmes de titrisation venant à échéance en 2022. La résilience financière de Rexel a également été mise en évidence par la récente confirmation par Moody's de la notation Ba2 de la société, avec une perspective stable.

Patrick Berard, Directeur général de Rexel a déclaré :

« Le remboursement anticipé de notre facilité de crédit démontre la résilience de Rexel face à la pandémie sans précèdent du Covid 19. Elle reflète aussi l’efficacité de nos mesures d’adaptation, avec une attention particulière portée à la gestion des coûts opérationnels et de la génération de trésorerie, ainsi que notre approche financière disciplinée et prudente. Nous nous adaptons de façon continue à un environnement qui demeure incertain, afin d’être bien positionnés pour profiter de la reprise progressive d’activité. »





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Europe 120 Index, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe