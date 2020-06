BRUXELLES, Belgique, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST ont introduit MUCHBETTER dans leur liste de méthodes de paiement, le partenariat commençant le 29 avril.



Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la capacité exceptionnelle de betFIRST à proposer des méthodes de paiement de ce calibre, ce qui montre leur rôle de pionnier dans ce domaine.

La famille betFIRST s'est maintenant associée à MUCHBETTER et on peut dire que les choses n'ont jamais été aussi bonnes !

MUCHBETTER est une application de paiement révolutionnaire et primée et le porte-monnaie électronique vous permet de stocker, d'envoyer et de transférer de l'argent en toute sécurité et rapidement.

Les méthodes de paiement de betFIRST sont extrêmement variées par rapport aux autres sites de jeu en ligne concurrents.

Alexis Murphy, PDG de betFIRST, est convaincu que la nouvelle relation avec MUCHBETTER sera couronnée de succès. Il déclare : "Je suis ravi d'accueillir MUCHBETTER au sein de notre famille betFIRST. Chez betFIRST, nous nous engageons à rendre la vie aussi simple que possible pour nos clients. Nous espérons que c'est le début d'un partenariat très fructueux, et je suis convaincu que cela ne peut qu'aider betFIRST à aller de l'avant".

Contact: pr@betfirst.be