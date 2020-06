BRUSSEL, België, June 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST voegt vanaf 29 april MUCHBETTER toe aan hun lijst van betaalmethodes.



Dit is alweer een mijlsteen in betFIRST's uitzonderlijke capaciteit om betaalmethodes van dit kaliber aan te trekken, wat aantoont dat zij een marktleider zijn.

De betFIRST familie werkt nu samen met MUCHBETTER.

MUCHBETTER is een revolutionaire en prijswinnende betalingsapp en de e-wallet laat je veilig en snel geld opslaan, versturen en verplaatsen.

betFIRST's betaalmethodes zijn enorm gevarieerd vergeleken met rivaliserende gokwebsites en hun baanbrekende filosofieën zorgen voor resultaten.

Alexis Murphy, de CEO van betFIRST, is ervan overtuigd dat de nieuwe relatie met MUCHBETTER een succes zal zijn. Hij deelde mee: “Het doet me plezier om MUCHBETTER te verwelkomen in onze betFIRST familie. Bij betFIRST blijven we streven om het leven van onze klanten zo makkelijk mogelijk maken. We hopen dat dit het begin vormt van een zeer vruchtbaar partnerverband, en ik ben ervan overtuigt dat dit betFIRST alleen maar kan helpen verbeteren.”

Contact: pr@betfirst.be