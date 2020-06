ROMA, June 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, leader mondiale nel settore del trasferimento di denaro e filiale di Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ: EEFT), ha annunciato oggi il rilascio della sua Ria Money Transfer App per il mercato europeo con piani per il lancio in 13 paesi entro giugno.



La prima ondata di comunicati è iniziata questo mese con il lancio dell'app in Francia e Germania. Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera faranno altrettanto nel mese di maggio.

Al di fuori dell'Europa, l'app è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. Australia, Regno Unito e Spagna offrono anche servizi online di trasferimento di denaro tramite riamoneytransfer.com. L'impronta digitale di Ria include anche la più grande rete di depositi bancari al mondo con accesso a più di tre miliardi di conti bancari.

“La nostra espansione digitale è stata incentrata nella ricerca del giusto equilibrio tra lo sfruttare la migliore tecnologia e implementarla al meglio in modo tale da renderla inclusiva per tutti i nostri clienti”, ha dichiarato Juan Bianchi, CEO di Euronet Money Transfer Segment. “Siamo lieti di fornire ai nostri clienti nuove alternative digitali per l'invio di denaro quando ne hanno più bisogno. Siamo impazienti di rivederli di nuovo al più presto presso i nostri punti vendita e agenti, ma la nostra priorità è garantire la loro sicurezza e comodità in questo momento, dando loro una cosa in meno di cui preoccuparsi.”

Le rimesse, oggi più che mai, rappresentano la linfa vitale di milioni di famiglie in tutto il mondo che si affidano a fondi provenienti dall'estero per arrivare a fine mese. Il rilascio dell'app avviene in un momento cruciale, con blocchi e altre restrizioni preventive in atto in tutto il mondo a causa della pandemia di COVID-19. L'app ora offre ai clienti un'alternativa conveniente all'invio di denaro senza dover uscire di casa.

Per il rilascio di questa app, Ria ha collaborato con partner e agenti per salvaguardare la costante disponibilità della rete fisica dell'azienda, garantendo che i clienti di tutta Europa e di tutto il mondo continuino a godere di un'esperienza omnicanale, dal mittente al destinatario, che rimanga sicura e familiare.

Come inviare denaro con l'app Ria Money Transfer

Con l'app Ria Money Transfer, i clienti possono inviare denaro attraverso la rete di Ria, che comprende più di 402.000 sedi e 3 miliardi di conti bancari. Grazie alla più recente tecnologia eKYC, che prevede anche l'uso dei dati biometrici, i clienti nuovi ed esistenti possono creare un account e iniziare a inviare denaro in sicurezza in pochi minuti.

L'app Ria Money Transfer si può scaricare sia dall'Apple Store che da Google Play.

Informazioni su Ria

Ria, una controllata di Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT) è un leader globale nel settore delle rimesse. L'azienda si impegna costantemente nei confronti dei propri clienti e delle loro comunità offrendo trasferimenti di denaro rapidi, sicuri ed economici attraverso una rete di oltre 402.000 sedi in 160 paesi e online all'indirizzo www.riamoneytransfer.com.

Per ulteriori informazioni, visitare www.corporate.riafinancial.com.