Les Ulis, 25 juin 2020

La Société Lexibook® est heureuse d’annoncer la signature d’un nouveau contrat de licences avec Nintendo dont les célèbres personnages issus des jeux vidéo viennent enrichir le portefeuille de propriétés de la marque en Europe.

Ce contrat porte sur de nombreuses catégories dont les produits électroniques, la musique, l’horlogerie, les luminaires, les accessoires de téléphonie et inclut plusieurs franchises de renommée mondiale telles que Super Mario™, Mario Kart™, Animal Crossing™, The Legend of Zelda™, Splatoon™.

Lexibook® renforce ainsi son statut de leader européen des produits électroniques sous licences pour enfants en lançant en premier lieu une toute nouvelle gamme de produits « Super Mario™ » et « Mario Kart™ », les 2 franchises iconiques de Nintendo®!



Le lancement de ces nouveautés est prévu à l’automne avec en produits phares :

- Une paire de talkies walkies « Super Mario™ » à l’effigie de Mario et Luigi. Leur design ergonomique permet une prise en main facile. Pratique, le clip ceinture permet d’emporter chaque combiné partout avec soi. Grâce à leur longue portée de 120 mètres, c’est le jouet incontournable des jeux de rôles ou des sorties en plein air !





Référence TW12NI / PVPC 19,99€

- Un flipper électronique de table « Mario Kart™ » pour développer ses réflexes avec Mario, Luigi, Yoshi, Donkey Kong et de nombreux autres personnages du jeu vidéo ! Les obstacles s’illuminent et font du bruit pour rythmer la partie. L’écran LCD affiche le score et garde en mémoire les meilleurs résultats : parfait pour jouer seul ou défier ses amis !

Référence JG610NI / PVPC 29,99€

Ces produits seront disponibles dans la plupart des enseignes de grande distribution et spécialisées ainsi que sur les principaux sites de e-commerce.

Lexibook

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Decotech®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du Groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com

