Fortsatt omsättningstillväxt inom affärsområdet hemelektronik

Den fina omsättningsutveckling som vi informerade om i delårsrapporten efter årets första

kvartal fortsätter. En summering till och med halva juni påvisar en tillväxttakt på 8 procent

jämfört med motsvarande period förra året. Tillväxten drivs av varuområdena IT, Telekom och TV.





Vi är glada och mycket nöjda med att både vi och våra kunder kan uppvisa en omsättningstillväxt

i det omvärldsläge vi befinner oss. Med beaktande av de förutsättningar pandemin ger; att e-handeln

växer som en konsekvens av den och all den osäkerhet som sjukdomen medför generellt i samhället,

hade vi räknat med att vi skulle få vår beskärda del av osäkerheten i form av en minskad handel.

Att istället kunna kommunicera en ökande tillväxt känns mycket bra, säger Anneli Sjöstedt, VD och

koncernchef för Electra.





kedjekoncept visar en omsättningsökning trots att antalet fysiska besök i butikerna är lägre.

