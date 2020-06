June 25, 2020 02:48 ET

June 25, 2020 02:48 ET

(2020-06-25) Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) har tildelt Kitron en kontrakt for produksjon av integrerte kommunikasjons-, navigasjons- og identifikasjonsmoduler (ICNI) for F-35 Lightning II-programmet. Leveransene sikrer ordrereserve inn i 2021 og har en samlet verdi på over 18 millioner dollar.



Produksjonen vil skje ved Kitrons anlegg i Norge.

Delkontrakten følger opp den langsiktige leveranseavtalen som ble offentliggjort 21. september 2015 og 24. november 2016 og dekker produksjonsseriene 12 til 14.

Northrop Grummans ICNI-system gir F-35-piloter mer enn 27 fullt integrerte driftsfunksjoner. Med sin bransjeledende programvarestyrte radioteknologi åpner Northrop Grummans design for samtidig bruk av flere kritiske funksjoner, samtidig som kravene til størrelse, vekt og energi reduseres kraftig for det avanserte F-35-jagerflyet. Disse funksjonene inkluderer Identification Friend or Foe (IFF), automatisk fremskaffelse av navigeringspunkter og ulike tale- og datakommunikasjoner, for eksempel en avansert multifunksjon datalink.

Norge er et av de internasjonale partnerlandene som deltar i F-35-programmet. Under produksjonslisensavtalen mellom Kitron og Northrop Grumman vil Kitron produsere moduler for F-35 Joint Strike Fighter.

Lockheed Martin [NYSE: LMT] F-35 Lightning II er verdens mest avanserte militære fly, og kombinerer avanserte stealth-egenskaper med et jagerflys fart og manøvreringsegenskaper, avanserte oppdragssystemer, fullintegrert sensorinformasjon, nettverksbaserte operasjoner og ledende levetidsunderstøttelse.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge, tlf.: +47 913 92 360

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.