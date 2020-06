Assemblée générale annuelle des actionnaires EssilorLuxottica 2020 :

Les actionnaires adoptent toutes les résolutions du Conseil d’administration

Charenton-le-Pont, France (25 juin 2020 – 11h30) – L’assemblée générale annuelle des actionnaires d’EssilorLuxottica s’est tenue aujourd’hui à huis clos au siège parisien de l’entreprise, sous la présidence de Juliette Favre, Administratrice d’EssilorLuxottica et Présidente de Valoptec, l’association des actionnaires salariés d’EssilorLuxottica.

Les actionnaires d’EssilorLuxottica avaient été invités à exprimer leur vote préalablement à l’assemblée générale. Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des 14 résolutions proposées par le Conseil d’administration. Toutes les présentations, ainsi que les résultats des votes et les réponses aux questions soumises par les actionnaires sont disponibles sur une page dédiée du site web d’EssilorLuxottica : https://www.essilorluxottica.com/fr/2020agm.

Décision sur le dividende en fin d’année, en fonction de la reprise

Comme annoncé en avril dernier, afin de prendre les mesures nécessaires en réponse à la pandémie de COVID-19 et de préparer l’entreprise à la reprise, le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica a décidé de ne pas proposer de distribution de dividende. Au second semestre, il réévaluera la situation de l'entreprise et l’efficacité des mesures prises face à la pandémie. Si la reprise se révèle suffisamment solide, le paiement d’un dividende exceptionnel pourrait être proposé avant la fin 2020.

Comme souligné lors des présentations partagées aujourd’hui, l’entreprise a connu une forte dynamique et un important flux de trésorerie au cours de l’exercice 2019. Ces derniers ont constitué une base solide pour accélérer l’exécution du plan présenté lors de la Journée Investisseurs 2019 et délivrer les synergies attendues. L'entreprise a également bien progressé en matière d'innovation produits, notamment sur les verres électro-chromiques et, plus récemment sur l'offre d'une paire de lunettes complète, avec monture Ray-Ban et verres Essilor. Par ailleurs, elle a poursuivi la digitalisation de ses activités et bien avancé sur plusieurs axes de travail portant sur l'intégration.

Au premier semestre de cette année, la priorité d'EssilorLuxottica face à la pandémie de COVID-19 a été de protéger ses collaborateurs et les communautés, tout en soutenant son activité. Les mesures mises en place ont notamment compris un renforcement des protocoles de santé et de sécurité dans les usines, magasins et bureaux, ainsi que le lancement d’un fonds de 100 millions d’euros et d’un plan d’urgence sur les rémunérations, afin d’aider les salariés les plus vulnérables et leurs familles.

Pour soutenir ses clients durant la crise, EssilorLuxottica a déployé des formations et défini un ensemble de recommandations portant sur la réorganisation des espaces dans les magasins pour plus de sécurité, ainsi que des conseils sur l'utilisation sécurisée des instruments d'examen de la vue et de mesure. L’entreprise a également fait don de plus de deux millions d’équipements de protection individuelle, notamment lunettes de sécurité, lunettes de protection et masques à des hôpitaux, des organismes publics, ainsi qu’à des salariés et partenaires dans différents pays où l'entreprise est présente : Chine, Italie, France, Allemagne, Espagne, Portugal, États-Unis, Brésil, Colombie, Israël, Australie, Inde, Bangladesh, et bien d’autres.

La levée progressive des mesures de confinement dans de nombreux pays a permis à l'entreprise de rouvrir toutes ses usines et la plupart de ses magasins, et les premiers signes de reprise commencent à se faire sentir.

Nouvelle composition du Conseil d'administration

Les actionnaires d’EssilorLuxottica ont ratifié la nomination de Paul du Saillant, PDG d’Essilor International, au poste d’Administrateur d’EssilorLuxottica, en remplacement de Laurent Vacherot, qui a pris sa retraite en début d’année.

« Nous tenons à remercier tous les actionnaires de leur soutien dans nos efforts pour gérer la situation du mieux possible. Notre objectif aujourd’hui est double : continuer de diriger nos activités en appliquant les mesures nécessaires à la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients, tout en accélérant nos plans de reprise et en saisissant de nouvelles opportunités. Je suis fier des décisions que nous avons prises et de la façon dont le management et nos équipes ont exécuté notre stratégie. Dans l’adversité, nous avons montré de quoi nous sommes faits », a commenté Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

« L’implication de nos collaborateurs et l’agilité de nos opérations illustrent la force de notre mission. L’engagement de l’entreprise à aider ses clients et les communautés témoigne de son soutien indéfectible, non seulement envers le secteur de l’optique, mais aussi en faveur des populations défavorisées du monde entier. Dans une industrie qui, une fois de plus, a prouvé sa résilience, nous faisons, ensemble, tout ce qu’il faut pour que l’entreprise puisse continuer à jouer son rôle et mener à bien sa mission », a ajouté Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général délégué d’EssilorLuxottica.

Pour lire le message du Président-Directeur Général et du Vice-Président-Directeur Général délégué d’EssilorLuxottica aux actionnaires, cliquez ici.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2019, EssilorLuxottica comptait plus de 150 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 17,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Relations investisseurs

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilorluxottica.com Communication Corporate

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470

E-mail: media@essilorluxottica.com

Pièce jointe