June 25, 2020 07:00 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 25.6.2020 klo 14.00



Valmet toimittaa uuden kokonaisen päällystyskoneen Oji Papéis Especiaiselle (OPE) Piracicabaan Brasiliaan. Uudella PC4-päällystyskoneella OPE pyrkii lisäämään lämpöpaperin tuotantokapasiteettia ja vahvistamaan kilpailukykyään maailmanlaajuisesti keskittyen Brasilian, Etelä-Amerikan ja Pohjois-Amerikan markkinoille. PC4 lisää OPE:n lämpöpaperin tuotantokapasiteettia 80 prosentilla. Uuden päällystyskoneen käyttöönotto on suunniteltu marraskuulle 2021.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 25-35 miljoonaa euroa.

”OPE valitsi Valmetin kumppanikseen PC4-projektiin, koska Valmetin lämpöpaperin päällystysteknologia on markkinoiden nykyaikaisinta. Valmetin verhopäällystyksessä voidaan levittää samanaikaisesti ja paperirataan koskematta kaksi päällystysprofiililtaan optimaalista päällystyskerrosta, jotka kuivataan erittäin tehokkailla ja vähän energiaa kuluttavilla ilmankuivaajilla. PC4-päällystyskoneessa on myös hajautettua ohjausjärjestelmien (DCS), Valmet DNA -automaatiojärjestelmien sekä Valmetin mittaus- ja laadunvalvontajärjestelmien (QCS) uusinta teknologiaa. Uusi PC4-päällystyskone nostaa OPE:n maailman suurimpien ja nykyaikaisimpien lämpöpaperitehtaiden joukkoon,” sanoo teollisuusjohtaja Giovani Varella, Oji Papéis Especiais.

”Yhteistyö OPE:n kanssa on ollut erinomaista, ja suhteemme oli jo erittäin hyvällä tasolla aiempien automaatioprojektien takia. Työskentelimme aktiivisesti yhdessä myyntiprojektin aikana, jotta saimme kehitettyä parhaiten OPE:n tavoitteisiin sopivan konseptin. Haluamme aina palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja nopeasti asiakkaan haastavan hankintaprosessin aikana. Avainteknologioiden suorituskyky todistettiin onnistuneilla pilottikokeilla ja referensseillä,” kertoo Valmetin vanhempi myyntipäällikkö Timo Saresvuo.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin päällystyskonetoimitukseen sisältyy uusi OptiCoat Layer -verhopäällystysasema, joka antaa erittäin hyvät päällysteprofiilit ja peittävyyden jopa ohuilla päällystekerroksilla, joten kalliin lämpöpinnoitteen määrä voidaan pitää alhaisena. Toimitus sisältää myös aukirullaimen, OptiCalender Soft -kalanterin, OptiReel Center -rullaimen ja OptiDry Coat -ilmankuivaimet. Ilmankuivainkapasiteetti ja niiden kuivainten lämpötilat on laskettu huolellisesti ja optimoitu korkealaatuiselle lämpöpaperille. Toimitus sisältää myös verhopäällystysaseman konekierrot.

Uuden kartonkikoneen käyttöönottoa ja optimointia tuetaan etäyhteydellä Valmetin suorituskykykeskuksista hyödyntämällä uusimpia Valmetin teollisen internetin ratkaisuja. Tietopohjainen ja proaktiivinen etätuki on nopea ja tehokas tapa varmistaa optimaalinen lämpöpaperin laatu ja päällystyskoneen suunnitellut starttikäyrät. Automaatiotoimituksessa on Valmet DNA -automaatiojärjestelmä sisältäen koneohjaukset ja kunnonvalvonnan. Toimitukseen kuuluu myös Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmä, jossa on täysimittainen laadunvalvonta, kosteuttava profilointi ja konenäköjärjestelmät, jotka koostuvat paperiradan valvonta- (WMS) ja tarkastusjärjestelmistä (WIS).

Rullaimelta 4 200 mm leveällä päällystyskoneella tuotetaan lämpöpaperilajeja neliömassa-alueella 44-55 g/m2. Suunnittelunopeus on 1 200 m/min.

Tietoja asiakkaasta Oji Papéis Especiais

Oji Papéis Especiais on osa Oji Holdings Corporation -yhtiötä, joka perustettiin vuonna 1873 Japanissa. Yhtiössä on noin 26 000 työntekijää. Neljällä mantereella toimivalla yhtiöllä on yli 300 tytäryhtiötä ja tuotantoyksikköä, jotka tuottavat erityyppisiä papereita ja niihin liittyviä tuotteita, kuten sellua sekä erikois-, paino-, kirjoitus-, sanomalehti- ja pakkauspapereita.

