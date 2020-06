OTTAWA, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (l’ACEI) a annoncé les derniers récipiendaires de son initiative de subvention de 1,25 million de dollars du Programme d’investissement communautaire. Les 20 projets contribueront à améliorer les infrastructures Internet, la littératie numérique et les connaissances pratiques en cybersécurité pour les étudiants et les collectivités autochtones, rurales et nordiques dans tout le pays.



L’annonce accompagne le maintien des mesures préventives relatives à la COVID-19 dans la plupart des régions du pays. Même si le télétravail, les achats en ligne et les formations en ligne ont contribué à garder des millions de Canadiens au travail, à l’école et en contact avec leurs proches, les services Internet de qualité supérieure demeurent encore hors de portée de trop de personnes. En avril, l’ACEI a constaté que le nombre de Canadiens travaillant à domicile s’est multiplié par un facteur de sept et que les débits de transmission en aval en milieu rural étaient presque 12 fois plus lents qu’en milieu urbain. L’ACEI est convaincu que ces projets permettront aux Canadiens d’accéder à des services Internet à plus grand débit et de rester en sécurité grâce aux activités en ligne.

Voici quelques exemples de projets qui permettront d’améliorer la connectivité dans les collectivités autochtones et rurales :

reBOOT Canada travaillera avec des jeunes vivant en milieu autochtone ou rural dans cinq petites collectivités du nord de l’Ontario pour les former à configurer et à faire fonctionner des zones d’accès sans fil gratuit.

travaillera avec des jeunes vivant en milieu autochtone ou rural dans cinq petites collectivités du nord de l’Ontario pour les former à configurer et à faire fonctionner des zones d’accès sans fil gratuit. Première Nation de Couchichin g

La Première Nation de Couchiching dans le nord-ouest de l’Ontario mènera une étude sur les options de connectivité par fibre optique à haut débit pour améliorer l’accès Internet à ses 800 résidents.

La Première Nation de Couchiching dans le nord-ouest de l’Ontario mènera une étude sur les options de connectivité par fibre optique à haut débit pour améliorer l’accès Internet à ses 800 résidents. Siksika Health Services dans le sud de l’Alberta modernisera les infrastructures Internet de cinq édifices du centre de la collectivité, assurant des services d’Internet à haut débit aux jeunes, aux personnes âgées, aux effectifs et à la collectivité en général.

L’équipe d’ACEI sera ravie d’organiser des entretiens avec des bénéficiaires de subventions à leur demande. La liste complète où figurent les 20 bénéficiaires de subventions peut être consultée ci-dessous.

Points saillants

La liste des bénéficiaires de subventions de l’année se répartit comme suit :

85 pour cent des projets financés profitent aux étudiants

65 pour cent profitent aux collectivités autochtones

50 pour cent profitent aux collectivités rurales

35 pour cent profitent aux collectivités nordiques

Cette année, les domaines d’intervention sont la littératie numérique, les infrastructures, la cybersécurité et l’animation communautaire.

C’est la première année qu’un projet du Yukon reçoit une subvention.

Le Programme d’investissement communautaire a octroyé jusqu’ici 7,95 millions de dollars pour le financement de 171 projets.

Citation de la direction

« Les enjeux que présente cette pandémie font que l’accès Internet de grande qualité est d’autant plus important pour assurer la sécurité de tous. Le mandat de l’ACEI est de renforcer la confiance des Canadiens à l’égard de l’Internet, mais nous avons besoin des contributions de tous. C’est pourquoi, chaque année, nous investissons une part importante de nos recettes dans notre Programme d’investissement communautaire, dans le but de venir en appui aux organismes qui font progresser notre mission et contribuent à la promotion de la confiance des activités en ligne. Une fois de plus, nous sommes très fiers d’annoncer une série exceptionnelle de projets qui permettront d’améliorer les vies numériques des Canadiens en ces temps très difficiles. »

- Byron Holland, président et directeur général de l’ACEI

Bénéficiaires de subventions du Programme d’investissement communautaire en 2020

Alberta

Siksika Health Services | Infrastructures

Ce projet du sud de l’Alberta modernisera les infrastructures Internet de cinq édifices du centre de la collectivité, assurant un débit élevé de transmission de données sur Interne aux jeunes, aux personnes âgées, aux effectifs et à l’ensemble de la communauté.

Colombie-Britannique

Oceanside Community Makerspace Society | Infrastructures

La Oceanside Community Makerspace Society assurera l’accès Internet tant à l’intérieur des classes que dans les activités parascolaires des bambins du niveau maternel aux élèves du secondaire pour qu’ils communiquent avec d’autres enfants et étudiants de la région pour collaborer en ligne sur des projets axés sur les technologies

Nouveau-Brunswick

New Brunswick Community College | Cybersécurité

New Brunswick Community College est en train de créer un laboratoire où les étudiants en informatique pourront s’exercer à détecter et à contrer des cyberattaques en ayant accès à des outils spécialisés pour effectuer des simulations et apprendre de cas type.

Ontario

Christie Lake Kids | Littératie numérique

Le programme réservé aux filles de Christie Lake Kids offrira une série d’ateliers de littératie numérique aidant à parfaire les compétences numériques des adolescentes et des jeunes femmes pour les engager sur la voie d’une carrière remplie de succès.

| Le programme réservé aux filles de Christie Lake Kids offrira une série d’ateliers de littératie numérique aidant à parfaire les compétences numériques des adolescentes et des jeunes femmes pour les engager sur la voie d’une carrière remplie de succès. Mohawk College | Littératie numérique

Mohawk College enseignera les principes fondamentaux de ce qui constitue l’accessibilité Web et comment faire en sorte que les sites Web soient accessibles pour tous les Canadiens en créant deux cours avec des modules de formation ciblant les élèves du secondaire et les étudiants de niveau postsecondaire.

| Mohawk College enseignera les principes fondamentaux de ce qui constitue l’accessibilité Web et comment faire en sorte que les sites Web soient accessibles pour tous les Canadiens en créant deux cours avec des modules de formation ciblant les élèves du secondaire et les étudiants de niveau postsecondaire. Mohawk College | Cybersécurité

Mohawk College mettra au point trois trousses de formation de cybersécurité pour les élèves du secondaire et les étudiants de niveau postsecondaire visant les événements de marathons de programmation de Mohawk College, les étudiants de niveau postsecondaire indigènes de la Six Nations Polytechnic ainsi que pour les étudiants en journalisme, en communication et en administration.

Mohawk College mettra au point trois trousses de formation de cybersécurité pour les élèves du secondaire et les étudiants de niveau postsecondaire visant les événements de marathons de programmation de Mohawk College, les étudiants de niveau postsecondaire indigènes de la Six Nations Polytechnic ainsi que pour les étudiants en journalisme, en communication et en administration. STEAM Education Centres Incorporated | Littératie numérique

I-STEAM est un projet de conception et de recherche participatif pour assurer un programme de formation dans le domaine de la science, des technologies, du génie, des arts et des mathématiques (STGAM) aux jeunes autochtones de l’école élémentaire d’Antler River, sise sur le territoire de la Première Nation des Chippawas de la Thames

| I-STEAM est un projet de conception et de recherche participatif pour assurer un programme de formation dans le domaine de la science, des technologies, du génie, des arts et des mathématiques (STGAM) aux jeunes autochtones de l’école élémentaire d’Antler River, sise sur le territoire de la Première Nation des Chippawas de la Thames FOCUS Media Arts Centre | Littératie numérique

FOCUS Media Arts Centre mettra en liaison de jeunes autochtones et des étudiants souffrant de discrimination ethnique ou raciale des quartiers de Regent Park à Toronto avec des partenaires d’enseignement pour un programme parascolaire de littératie numérique.

| FOCUS Media Arts Centre mettra en liaison de jeunes autochtones et des étudiants souffrant de discrimination ethnique ou raciale des quartiers de Regent Park à Toronto avec des partenaires d’enseignement pour un programme parascolaire de littératie numérique. Parkdale Centre for Innovation | Littératie numérique

Parkdale Centre for Innovation transfère son programme de formation en entrepreneuriat en ligne pour que ceux qui habitent en dehors de la collectivité de Parkdale à Toronto puissent accéder au curriculum et participer à un incubateur d’entreprises virtuel.

| Parkdale Centre for Innovation transfère son programme de formation en entrepreneuriat en ligne pour que ceux qui habitent en dehors de la collectivité de Parkdale à Toronto puissent accéder au curriculum et participer à un incubateur d’entreprises virtuel. reBOOT Canada | Infrastructures

reBOOT Canada travaillera avec des jeunes vivant en milieu autochtone ou rural dans cinq petites collectivités du nord de l’Ontario pour les former à configurer et à faire fonctionner des zones d’accès sans fil gratuit.

reBOOT Canada travaillera avec des jeunes vivant en milieu autochtone ou rural dans cinq petites collectivités du nord de l’Ontario pour les former à configurer et à faire fonctionner des zones d’accès sans fil gratuit. Première Nation de Couchichin g | Infrastructures

La Première Nation de Couchiching dans le nord-ouest de l’Ontario mènera une étude sur les options de connectivité par fibre optique à haut débit pour améliorer l’accès Internet à ses 800 résidents.

La Première Nation de Couchiching dans le nord-ouest de l’Ontario mènera une étude sur les options de connectivité par fibre optique à haut débit pour améliorer l’accès Internet à ses 800 résidents. TakingITGlobal | Littératie numérique

Connexions Nord élargira sa vidéothèque de séances vidéo interactives à haute définition en temps réel, en rassemblant des contenus éducatifs d’expériences et de perspectives non offertes localement aux jeunes autochtones des collectivités éloignées.

Québec

Kids Code Jeunesse | Littératie numérique

Kids Code Jeunesse collaborera étroitement avec les dirigeants du secteur public, du monde de l’enseignement et les chefs de file du secteur privé, #kids2030 intègre la littératie numérique dans des ateliers en classe pour contribuer à traiter de questions éthiques liées à l’intelligence artificielle (IA) et au rôle de l’IA dans l’atteinte des objectifs de développement durable de l’ONU.

| Kids Code Jeunesse collaborera étroitement avec les dirigeants du secteur public, du monde de l’enseignement et les chefs de file du secteur privé, #kids2030 intègre la littératie numérique dans des ateliers en classe pour contribuer à traiter de questions éthiques liées à l’intelligence artificielle (IA) et au rôle de l’IA dans l’atteinte des objectifs de développement durable de l’ONU. Université McGill | Littératie numérique

Des chercheurs du Département de géographie de l’Université McGill développeront une ressource interactive d’enseignement pour des étudiants démontrant comment des contenus diffusés publiquement peuvent mener à l’identification des personnes par l’exposition de leur localisation.

| Des chercheurs du Département de géographie de l’Université McGill développeront une ressource interactive d’enseignement pour des étudiants démontrant comment des contenus diffusés publiquement peuvent mener à l’identification des personnes par l’exposition de leur localisation. Université Concordia | Cybersécurité

Des chercheurs de l’Université Concordia mèneront un projet de recherche en cybersécurité pour concevoir des méthodes pour analyser la prolifération de domaines avancés d’hameçonnage qui peuvent également héberger d’autres contenus malveillants.

Des chercheurs de l’Université Concordia mèneront un projet de recherche en cybersécurité pour concevoir des méthodes pour analyser la prolifération de domaines avancés d’hameçonnage qui peuvent également héberger d’autres contenus malveillants. Alternatives/Université de Montréal | Animation sociale

Alternatives et l’Université de Montréal formeront un partenariat pour créer un institut de recherche et d’engagement communautaire en ligne destiné à la jeunesse, à l’intersection de la littératie numérique, de la gouvernance de l’Internet et de la promotion des droits de la personne, particulièrement ceux des minorités et des femmes.

Alternatives et l’Université de Montréal formeront un partenariat pour créer un institut de recherche et d’engagement communautaire en ligne destiné à la jeunesse, à l’intersection de la littératie numérique, de la gouvernance de l’Internet et de la promotion des droits de la personne, particulièrement ceux des minorités et des femmes. Université McGill | Littératie numérique

Des manuels d’enseignement et des programmes de formations seront créés pour aider les enseignants à développer la littératie numérique chez les enfants de maternelle jusqu’aux élèves du secondaire leur permettant d’acquérir des compétences de détection de fausses informations, sur la base des résultats des groupes de discussion qui étudient les comportements des étudiants dans des environnements d’apprentissage sur le Web.

| Des manuels d’enseignement et des programmes de formations seront créés pour aider les enseignants à développer la littératie numérique chez les enfants de maternelle jusqu’aux élèves du secondaire leur permettant d’acquérir des compétences de détection de fausses informations, sur la base des résultats des groupes de discussion qui étudient les comportements des étudiants dans des environnements d’apprentissage sur le Web. Youtheatre | Littératie numérique

Youtheatre produira une version numérique de Pandora, leur spectacle de secondaire sur l’éducation sexuelle en ligne et la pornographie, qui aide les adolescents à apprendre comment naviguer des sites en ligne prônant une vie sexuelle saine.

Yukon

Yukon Learn Society | Littératie numérique

Le programme de tutorat informatique des aînés de la Yukon Learn Society travaillera avec des personnes âgées au Yukon pour s’assurer qu’ils obtiennent des formations sur le mode d’emploi des nouvelles technologies, et des compétences de base en informatique.

Pour en savoir plus sur le Programme d’investissement communautaire, rendez-vous sur le site https://www.cira.ca/fr/soutenir-linternet-canadien/subventions .

Tout sur le Programme d’investissement communautaire de l’ACEI

L’ACEI a pour mission de renforcer la confiance qu’ont les Canadiens de l’Internet par l’entremise du Programme d’investissement communautaire qui finance des organismes de bienfaisance, des organisations à but non lucratif et des institutions de recherche qui aident à améliorer l’Internet au Canada. L’ACEI est mieux connue pour son rôle dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. Bien que cette tâche demeure notre mission principale, nous avons l’objectif beaucoup plus vaste de renforcer l’Internet canadien, étant nous-mêmes un organisme à but non lucratif composé de membres. Le Programme d’investissement communautaire est une de nos plus précieuses contributions à cet objectif et il finance des projets dans les domaines des infrastructures, de la littératie numérique, de la cybersécurité et de l’engagement communautaire. Chaque nom de domaine .CA enregistré ou renouvelé contribue à ce programme. L’ACEI a contribué jusqu’ici à hauteur de 7,95 millions de dollars aux subventions du Programme d’investissement communautaire.

Au sujet de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. L’ACEI a aussi pour mission de mettre au point des technologies et des services de cybersécurité qui contribuent à l’atteinte de son objectif de renforcer la confiance des Canadiens à l’égard de l’Internet. L’équipe de l’ACEI exploite l’un des domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) connaissant la croissance la plus rapide au monde, un réseau DNS mondial d’une grande efficacité et l’une des solutions de registre d’arrière-plan parmi les plus évoluées.

Personne-ressource pour les médias

Erica Howes

Spécialiste des communications, ACEI

613-805-3146

erica.howes@cira.ca