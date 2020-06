TORONTO, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la fin officielle de l’année scolaire, Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que ses partenaires nationaux du programme de dons communautaires Ted Rogers ont transféré en ligne tous les programmes pour les jeunes cet été, offrant ainsi aux familles canadiennes un service gratuit, des expériences éducatives autodirigées pour combler le manque, de nombreux camps d’été ayant été annulés en raison de la COVID-19. Ces programmes mettent l’accent sur le perfectionnement des compétences essentielles en technologie, en innovation, de savoir-faire financier et en éducation grâce à des programmes stimulants conçus pour préparer la prochaine génération du Canada.



« L’école est peut-être officiellement terminée, mais l’apprentissage amusant et intéressant peut se poursuivre pendant les mois d’été », a affirmé Sevaun Palvetzian, chef de la direction des Communications, Rogers Communications. « Ces programmes gratuits en ligne aideront les parents qui n’ont pas de camp d’été en personne cette année. Ces expériences éducatives numériques offrent l’avantage supplémentaire d’enseigner des compétences qui profiteront aux enfants dès maintenant et toute leur vie. »

Cet été, les sections locales de JA Canada offriront des programmes numériques gratuits afin d’enseigner aux jeunes de la 3e à la 12e année les notions de préparation au travail, d’entrepreneuriat et de savoir-faire financier.

« Ces programmes ne font pas qu’enseigner des notions fondamentales de savoir-faire financier et d’entrepreneuriat, ils peuvent servir de tremplin pour les parents et les tuteurs afin qu’ils puissent parler avec leurs enfants de l’importance de la budgétisation, de l’épargne et de l’endettement, des concepts qui sont plus importants que jamais », a affirmé Karen Gallant, vice-présidente, Programmes et services nolisés, JA Canada. « Au fil des ans, Rogers a eu une incidence sur la vie de milliers de jeunes en appuyant le programme Entreprise étudiante de JA, et nous sommes reconnaissants de son soutien continu. »

Canada en programmation offre des expériences en ligne gratuites tout au long de l’été, enseignant la culture numérique aux jeunes de 6 à 17 ans au moyen de jeux, d’œuvres d’art et de conception web, tout en inspirant cette importante compétence de vie pour la prochaine génération.

« Nous sommes honorés de recevoir le don communautaire Ted Rogers qui nous aide à financer notre programme Ados en programmation depuis 2018 », a déclaré Melissa Sariffodeen, chef de la direction et cofondatrice, Canada en programmation. « Pour continuer à enseigner les compétences numériques d’un océan à l’autre dans le cadre de cette nouvelle normalité, nous avons centré nos expériences conviviales pour les débutants en personne sur les expériences en direct et en ligne. Grâce à Rogers, nous sommes en mesure de continuer à offrir des expériences d’apprentissage gratuites virtuellement. »

Actua offre Actua à la maison , une bibliothèque numérique de programmes gratuits qui encouragent l’exploration des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques pour les jeunes de tous âges. Tout au long de l’été, les familles peuvent en apprendre davantage sur l’espace, le codage et l’intelligence artificielle, pour ne nommer que ceux-là.

« Actua est heureuse d’annoncer qu’avec l’appui d’entreprises comme Rogers, le réseau Actua pourra continuer à offrir des programmes STIM en ligne à des milliers de jeunes partout au Canada cet été », a affirmé Jennifer Flanagan, présidente et chef de la direction d’Actua. « Nous offrons également des ressources pour les parents et les enseignants ainsi que des ressources d’apprentissage STIM déconnectées pour les jeunes des collectivités nordiques et éloignées qui n’ont pas un accès de qualité à la technologie ou à la large bande. »

Tout au long de la pandémie de COVID-19, Rogers a fourni un soutien essentiel pour aider à garder les Canadiens les plus vulnérables connectés. En plus des centaines d’appareils et des forfaits Voix et sans-fil gratuits pour Grands Frères Grandes Sœurs, PFlag et les refuges pour femmes partout au pays, Rogers s’est également associée aux conseils scolaires de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Manitoba pour soutenir la formation en ligne.

