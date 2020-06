La campagne fournit aux patients, aux professionnels de la santé et aux Canadiens des renseignements factuels au sujet des médicaments biosimilaires au Canada.



La Génération Biosimilaires vise à sensibiliser les Canadiens au sujet des avantages, de l’innocuité et de l’efficacité avérés des biosimilaires, ainsi que des économies qu’ils peuvent représenter pour notre système de santé.

La campagne s’appuie sur une ressource numérique fondée sur des données probantes, GenerationBiosimilaires.ca , dont l’objectif est de fournir des renseignements sur les biosimilaires, en plus de présenter des perspectives cliniques et données de recherche, ainsi que les positions des organisations qui représentent les patients.

BOUCHERVILLE, Québec, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz, un chef de file mondial en matière de médicaments génériques et de biosimilaires, a annoncé aujourd’hui le lancement au Canada de sa campagne La Génération Biosimilaires. Cette campagne vise à aider les Canadiens à mieux comprendre les avantages, l’innocuité et l’efficacité avérés des biosimilaires, ainsi que l’accès accru à de nouveaux médicaments novateurs et les économies qu’ils peuvent représenter pour notre système de santé.

Pour une génération de Canadiens qui souhaitent contribuer à la pérennité de notre système de santé, La Génération Biosimilaires est le point de départ d’un dialogue sur les biosimilaires. Cette campagne fondée sur des données probantes et des efforts de sensibilisation cherche à fournir des informations factuelles sur les médicaments biosimilaires aux patients, aux professionnels de la santé et à tous les Canadiens.

« Nous voyons les patients, les professionnels de la santé, les décideurs politiques et l’ensemble des Canadiens comme une nouvelle génération qui sera touchée par les progrès scientifiques et économiques, mais aussi par les bénéfices pour la santé qu’apporteront l’arrivée et l’utilisation accrue des biosimilaires au cours de la prochaine décennie, indique Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada. Les médicaments biologiques ont transformé le traitement de nombreuses maladies complexes; toutefois, en raison de leur coût élevé, ces médicaments exercent une pression financière sur notre système de santé, sur lequel la pandémie de COVID-19 exerce actuellement une pression supplémentaire. Nous nous engageons à accroître l’accès des patients aux médicaments biologiques qui peuvent contribuer à alléger cette pression de manière sûre et responsable grâce aux économies et à la valeur qu’ils apportent aux patients et aux provinces. »

La campagne débute aujourd’hui avec le lancement de son site Web GenerationBiosimilaires.ca , qui contribuera à soutenir et à informer les Canadiens, leur offrir un point de vue global en publiant les mises à jour des politiques des régimes publics d’assurance-médicaments, en plus de présenter des informations cliniques et données de recherche, tant chez nous qu’à l’international, ainsi que les positions des organisations qui représentent les patients canadiens atteints de maladies chroniques qui prennent des médicaments biologiques.

Alors que des initiatives de transition aux biosimilaires ont été adoptées en Colombie-Britannique et en Alberta en 2019, que des biosimilaires en oncologie font leur arrivée dans les hôpitaux et les centres de cancérologie, et que le grand public a un intérêt croissant pour la question, La Génération Biosimilaires reflète les échanges entre différents groupes au pays, y compris les médecins, les groupes de patients et les aidants.

« Les Canadiens souhaitent en savoir plus sur les biosimilaires et demandent davantage d’informations crédibles et factuelles sur l’innocuité, l’efficacité et la valeur des médicaments biosimilaires, particulièrement dans un contexte où les provinces adoptent des politiques de passage aux biosimilaires, souligne Karine Matteau, vice-présidente, hôpitaux et médecins bio-génériques et cheffe des biosimilaires de Sandoz Canada. La campagne Génération Biosimilaires ne se contente pas de répondre aux besoins d’une communauté (de patients, de professionnels de la santé, de Canadiens), mais elle démontre que les biosimilaires sont un choix raisonné pour chacun d’entre nous, et qu’il est important d’informer, de responsabiliser et de soutenir la population. »

À propos des biosimilaires

Une fois que les brevets et les protections des données d’un médicament biologique de référence sont expirés, d’autres fabricants peuvent produire de nouvelles versions de ce médicament. Ces versions s’appellent des « biosimilaires ». Pour obtenir l’autorisation de vente de Santé Canada, le fabricant d’un biosimilaire doit démontrer que son produit est très semblable au médicament biologique de référence et que les deux médicaments ne présentent aucune différence clinique significative sur le plan de l’efficacité et de l’innocuité1. Depuis 2009, Santé Canada a autorisé la vente de 24 biosimilaires de médicaments biologiques de référence présents sur le marché2.

Selon une estimation du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, l’intégration de biosimilaires dans un portfolio de produits pourrait permettre aux régimes publics et privés d’assurance-médicaments du Canada de réaliser des économies allant de 332 M$ à 1,81 G$ après trois ans3.

L’utilisation élargie des médicaments biosimilaires, et notamment de l’adoption de politiques de passage aux biosimilaires, peut également aider les régimes d’assurance-médicaments publics et privés à accroître leur pérennité en inscrivant de nouveaux médicaments et en renforçant la couverture existante pour les patients. Sandoz Canada croit que, à court terme, tant que durera la pandémie de COVID-19 et dans la période qui la suivra, les économies offertes par les biosimilaires pourraient constituer un élément de solution aux problèmes que connaît le système de santé de notre pays, dans un contexte où les hôpitaux, les centres de cancérologie et les régimes publics d’assurance-médicaments s'efforcent de continuer à fournir des soins de haute qualité aux patients malgré des contraintes budgétaires importantes.

Sandoz Canada est un pionnier, un chef de file et un fournisseur de confiance de biosimilaires de haute qualité qui s’appuie sur l’expérience et les capacités mondiales de Sandoz GmbH, une division de Novartis, pour mettre au point, fabriquer et commercialiser des biosimilaires depuis 1996. Sandoz a lancé le premier biosimilaire sur le marché européen en 2006, et le premier au Canada en 2009.

À propos de Sandoz Canada

Sandoz Canada Inc. est une division de Sandoz International GmbH, un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis AG. Véritable figure d’autorité dans son domaine, Sandoz Canada développe, commercialise et distribue une vaste gamme de génériques, de biosimilaires et de produits de spécialité.

