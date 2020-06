Le commerce électronique et les paiements sans contact devenant de plus en plus essentiels, il est donc plus important que jamais que les Canadiens puissent participer à l’économie numérique.



La carte chatr MC MastercardMD avec garantie et approbation garantie* est l’une des seules cartes de crédit avec garantie au Canada à offrir des récompenses

TORONTO, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- chatr a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouvelles cartes de crédit. Les cartes chatr MC MastercardMD avec garantie et chatr MC MastercardMD, qui sont conçues pour aider les résidents canadiens à bâtir ou à rebâtir leur crédit et faire en sorte que tous les Canadiens puissent participer à l’économie numérique pendant et après la pandémie de COVID-19. La carte chatr Mastercard avec garantie, et approbation garantie des clients admissibles*, est l’une des seules cartes de crédit avec garantie au Canada à offrir des récompenses aux clients.

Alors que la COVID-19 pousse un plus grand nombre de Canadiens à effectuer des transactions en ligne et que les politiques de paiement sans contact deviennent la nouvelle norme, les nouvelles cartes de crédit du chatr garantissent que personne n’est laissé pour compte. L’immigration représente plus de 300 000 nouveaux Canadiens chaque année, et entre 2019 et 2021, le Canada devrait accueillir plus d’un million de nouveaux arrivants. Les antécédents de crédit étant très importants pour s’établir dans un nouveau pays, la carte de crédit avec garantie de chatr peut aider les nouveaux résidents canadiens à s’établir et à s’intégrer au courant financier général. Qu’il s’agisse de nouveaux ou de jeunes Canadiens cherchant à se bâtir un crédit ou de personnes cherchant à rebâtir leur crédit pour atteindre des objectifs financiers, la carte chatr Mastercard avec garantie offre une solution unique.

« Aujourd’hui plus que jamais, les Canadiens passent au numérique pour faire leurs achats, » a déclaré Shailendra Gujarati, vice-président, chatr. « Dans un monde où les paiements sans contact et le commerce électronique se développent, il est vital que chaque personne vivant au Canada ait accès à l’économie numérique, qu’elle ait ou non des antécédents de crédit. Les nouvelles cartes de crédit chatr permettent à tous les résidents canadiens d’avoir accès aux produits et services dont ils ont besoin, tout en les aidant à bâtir ou rebâtir leur crédit pour atteindre leurs objectifs financiers, sans sacrifier les récompenses ».

La carte chatr Mastercard avec garantie offre une solution aux résidents canadiens qui ne seraient habituellement pas admissibles à d’autres cartes de crédit sur le marché. La carte, qui offre l’approbation garantie aux clients admissibles*, est assortie de frais mensuels de 5 $ et est l’une des seules cartes de crédit avec garantie au Canada à offrir des récompenses, notamment des remises en argent de 1 % sur les achats chatr et de 0,5 % sur tous les autres achats admissibles. La carte chatr Mastercard avec garantie aide les clients à se bâtir un crédit et ils n’ont besoin que de fonds de sécurité pour commencer. Une fois la demande approuvée, les clients peuvent bâtir leur crédit au fil du temps pour pouvoir passer à la carte chatr Mastercard.

Pour les clients dont le crédit est établi, la carte chatr Mastercard est offerte sans frais annuels et sans fonds de sécurité, et offre des remises en argent de trois pour cent sur les achats chatr, et de un pour cent sur tous les autres achats admissibles. Les titulaires de carte recevront également une prime de bienvenue de 25 $ sous forme de remises en argent lorsqu’ils effectuent un achat avec la carte dans les 90 premiers jours.

Les deux nouvelles cartes sont émises par la Banque Rogers et offrent une variété de caractéristiques de sécurité, y compris la surveillance des transactions pour aider à détecter et à prévenir la fraude. Mastercard SecureCodeMD renforce la sécurité lors d’achats en ligne et Mastercard Tapez et partezMD garantit un moyen rapide et sécuritaire d’effectuer des achats sans contact, les titulaires de la carte pouvant simplement taper et partir. En outre, les alertes de la Banque Rogers offrent une tranquillité d’esprit supplémentaire grâce à l’option de notification par texto ou par courriel en cas de changement d’activité du compte. Les clients peuvent même personnaliser leurs alertes en fonction de ce qui compte le plus pour eux, qu’il s’agisse de la gestion de leur budget ou de la protection de leur compte contre la fraude.

Il s’agit de la dernière initiative de chatr, qui se concentre depuis longtemps sur l’offre de services mobiles abordables et flexibles. Les Canadiens peuvent en savoir plus et demander la version avec garantie ou standard de la carte de crédit dès aujourd’hui à chatrmobile.com/carte-credit. Si les clients ignorent quelle est la carte de crédit chatr Mastercard qui leur convient, le sélecteur de carte de crédit de la Banque Rogers est un nouvel outil qui peut recommander la meilleure carte pour chaque personne. Visitez banquerogers.com pour en savoir plus.

* sous réserve d’une vérification de l’identité et de ne pas être un failli non libéré

À propos de chatr

chatr mobile est une entreprise canadienne de service mobile prépayé déterminée à aider les clients à rester connectés facilement et sans souci en offrant une expérience mobile abordable et sans surprise, toujours comme ils la veulent. Sans enquête de crédit. Sans contrat à durée déterminée. Sans engagement. chatr offre des forfaits Partout au pays Appels, textos et données faciles à comprendre et à tarif fixe sur un réseau fiable, permettant aux clients de garder le contact avec les amis et la famille, de près ou de loin. Visitez chatrmobile.com pour en savoir plus.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour plus d’information :

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1‑844‑226‑1338