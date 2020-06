LAVAL, Québec, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd'hui l’ajout des services de cartographie et d’informations locales de Local Logic® à ses 3D Pocket WebsitesTM.



Les solutions de Local Logic® offrent des informations sur le quartier et des pointages de localisation sur les facteurs d'achat cruciaux tels que les services essentiels à proximité, les transports, l'accessibilité aux services tels que les garderies et les écoles, les niveaux sonores ambiants et les entreprises environnantes qui informent davantage les acheteurs avant de visiter une propriété.

« L'immobilier est une question de localisation, de localisation et de localisation. En ajoutant ce que nous considérons comme la meilleure solution d'information locale et de cartographie immobilière de quartier sur le marché, nous ajoutons une grande valeur ajoutée à notre offre unique de 3D Pocket WebsiteTM », déclare Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive. « Local Logic® est une solution puissante et conviviale qui a déjà été adoptée par les plus grandes marques immobilières et entreprises de services de multi-référencement telles que Centris, Sotheby’s, Realtor.ca et Royal Lepage. Notre objectif ultime a toujours été d'offrir la plus grande valeur au meilleur prix à nos clients et d'offrir les meilleurs outils aux consommateurs et agents dans la recherche de propriétés immobilières. Ce partenariat est un autre pas en avant vers la réalisation de cet objectif. »

Les services de cartographie et d’informations locales de Local Logic® ont également été intégrés dans tous les sites web de propriétés immobilières d’Urbanimmersive au Canada et aux États-Unis, totalisant environ 250 000 visites de propriétés. Le nombre de visiteurs uniques sur ces sites web a atteint 14 millions l'an dernier.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Urbanimmersive qui confirme une fois de plus le besoin crucial des acheteurs de propriétés d'informations sur la localisation pendant le processus d'achat », déclare Gabriel Damant-Sirois, CPO et co-fondateur de Local Logic®. Nous sommes ravis d’aider Urbanimmmersive à intégrer nos solutions de style de vie dans son offre de services et à pouvoir proposer notre solution au plus grand réseau de photographes immobiliers en Amérique du Nord. »

À propos de Local Logic®

Fondé en 2014, Local Logic développe des logiciels verticaux d'intelligence artificielle afin de guider les décisions d'investissement immobilier résidentiel qui combine des centaines de sources de données avec des données propriétaires afin de fournir des analyses prédictives et prescriptives aux investisseurs et consommateurs d'immobilier résidentiel. Pour en savoir davantage, visitez www.locallogic.co .

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

