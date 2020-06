TORONTO, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd’hui le rapport Saving for the Future : Impacts of Financial Advice on the Canadian Economy , rédigé par le Conference Board du Canada. Le rapport évalue l’incidence des conseils financiers sur l’épargne individuelle et les effets positifs qui en découlent sur l’économie canadienne.



« Cette recherche démontre les importants avantages à long terme d’épargner à l’aide des conseils d’un représentant en services financiers, a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. L’augmentation de l’épargne permet non seulement aux Canadiens de mieux se préparer à la retraite, mais elle renforce également l’économie en général. »

L’analyse des répercussions pour chaque cas qui est présentée dans le rapport est fondée sur une comparaison hypothétique de deux épargnants individuels, dont l’un a recours aux services d’un représentant en services financiers et l’autre non.

L’analyse des retombées économiques est fondée sur un scénario hypothétique selon lequel 10 % des personnes commenceront à faire appel pour la première fois aux services d’un représentant en services financiers et augmenteront leur taux d’épargne. Le modèle de prévision national du Conference Board a été utilisé afin de quantifier les retombées d’une augmentation de l’épargne sur une longue période, soit de 2020 à 2060.

Faits saillants du rapport :

D’ici 2060, lorsque 10 % d’investisseurs canadiens additionnels feront appel à un représentant en services financiers, cette augmentation de l’épargne se traduira par : une augmentation de 2,0 milliards de dollars du patrimoine des ménages; une augmentation de 900 millions de dollars du PIB réel; une augmentation de 7,0 milliards de dollars des impôts payés.

Les personnes qui ont recours à un représentant en services financiers profitent d’une augmentation de 55 à 60 % de leur épargne-retraite.

Dans le même scénario, les dépenses à la retraite augmentent de 23 à 25 %.

« Pour épargner en vue de la retraite, il faut effectuer de petits changements dans notre vie qui auront une incidence importante au fil du temps, a affirmé Sheila Rao, associée principale de recherche du Conference Board du Canada. Même si une épargne plus élevée nécessite une diminution des dépenses à court terme, nous observons une augmentation de la consommation, des investissements des entreprises et de la production à long terme. »

En août 2019, l’IFIC a collaboré avec le Conference Board du Canada à la rédaction du rapport L’industrie canadienne des fonds d’investissement – Évaluation de son empreinte économique qui met en lumière la croissance économique du secteur des fonds d’investissement au Canada et son apport important à l’économie canadienne.

Pour consulter le rapport, consultez le site IFIC.ca . Un document infographique est également accessible sur le site Web du Conference Board du Canada.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

