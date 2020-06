June 25, 2020 09:32 ET

Vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo ir atsiradus Bendrovės pareigai išpirkti Bendrovės akcijas iš sprendimams prieštaraujančių arba susirinkime nedalyvaujančių arba susilaikiusių nuo balsavimo akcininkų akcijas, 2020 m. birželio 25 d. Bendrovės Valdymo įmonė UAB “INVL Asset Management” (toliau gali būti vadinama Valdymo įmone) informuoja patvirtinusi detalią Bendrovės akcijų išpirkimo tvarką, kuria vadovaujantis bus atliekamas Bendrovės akcijų išpirkimas.

Valdymo įmonės valdyba sprendimą priėmė ir Bendrovės akcijų išpirkimo procesą pradeda vykdyti įvykdžius šias dvi sąlygas: (i) nepriklausomi Bendrovės turto vertintojai pateikė Bendrovei priklausančio turto vertinimą, ir (ii) Bendrovė išmokėjo Bendrovės akcininkams dividendus, paskirtus pagal 4 Susirinkimo darbotvarkės klausimą.

Kartu informuojama, kad 2020 m. liepos 7 d. prasideda Bendrovės akcijų išpirkimas, kuris truks iki 2020 m. lapkričio 9 d.

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 1,8526 EUR, kuri atitinka 2020 m. balandžio 30 d. GAV

Teisę pateikti akcijas Bendrovei išpirkimui turi bendrovės akcininkai, kurie:

1.1. Susirinkime balsavo prieš naujos redakcijos Bendrovės įstatų patvirtinimą, arba (ir)

1.2. Susirinkime balsavo prieš depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties tarp Bendrovės ir AB SEB banko nutraukimą ir naujos Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikimo sutarties su AB Šiaulių bankas sudarymą, arba

1.3. Susirinkime susilaikė balsuojant Susirinkimo darbotvarkės klausimais, numatytais Taisyklių ‎4.1 ir (arba) ‎4.2 punktuose, arba

1.4. nedalyvavo Susirinkime.

Visos detalės dėl akcijų išpirkimo aptariamos Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklėse.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdymo įmonė „INVL Asset Management“ patvirtino akcijų išpirkimo tvarką. Ji bendrovės akcininkams, turėjusiems jos akcijų 2020 m. balandžio 2 dieną ir nedalyvavusiems ar nepritarusiems priimant bent vieną iš sprendimų didinti „INVL Baltic Real Estate“ maksimalaus įsiskolinimo lygį ar keisti depozitoriumą, suteiks galimybę parduoti akcijas už grynųjų aktyvų vertę.

„Šis akcijų išpirkimas yra formali proceso įgyvendinant pokyčius dalis, tad parduoti akcijų per jį nėra privaloma. Be to, akcijos kaina biržoje pastaruoju metu yra didesnė nei grynųjų aktyvų vertė, todėl apsispręsti reiktų įsivertinus visas aplinkybes. Pagrindinis mūsų tikslas – investuotojams uždirbama grąža, tad tikintiems „INVL Baltic Real Estate“ perspektyva, laikyti akcijas taip pat yra geras sprendimas“, - sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas. Pasak jo, net 80,6 proc. akcijų valdantys bendrovės akcininkai palaikė siūlomus sprendimus, tad ir toliau išlaikys akcijas.

Nuo 2016 metais išplatintos akcijų emisijos iki 2020 m. balandžio pabaigos bendrovė investuotojams uždirbo aukštą beveik 21 proc. vidutinę metinę grąžą. „Prie šio uždarbio prisidėjo ir šių metų pradžioje sėkmingai pabaigtas IBC verslo centro pardavimo sandoris, kurio metu gautas lėšas akcininkams išmokėjome dividendais. Tikime, kad sprendimai dėl maksimalaus įsiskolinimo lygio padidinimo ir depozitoriumo keitimo leis dar labiau efektyvinti veiklą“, - sakė V. Bakšinskas.

Vertinama, kad maksimalaus bendrovės įsiskolinimo lygio padidinimas iki 80 proc. nekilnojamojo turto vertės suteikia galimybę skolintis didesniems projektams. „Savo ruožtu sieksime ir toliau išlaikyti nuosaikų skolinimosi lygį, šiuo metu jis siekia apie 56 proc. Svarbu žinoti, kad nors šiuo metu planų didinti įsiskolinimo lygį nėra, tačiau tokiu atveju investicijos rizikingumas didėtų. Depozitoriumo keitimas leis sumažinti paslaugų mokesčius ir uždirbti didesnę grąžą iš investicijos, nes bendrovė galės skirti mažiau lėšų šioms pagal teisės aktus privalomoms paslaugoms įsigyti“, - sakė V. Bakšinskas.

Remiantis patvirtinta „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarka, pasinaudoti galimybe parduoti turimas „INVL Baltic Real Estate“ akcijas gali bendrovės akcininkai, nedalyvavę, susilaikę ar nepritarę priimant bent vieną iš sprendimų – didinti bendrovės maksimalaus įsiskolinimo lygį ar keisti depozitoriumą. Šie sprendimai priimti šių metų balandžio 9 dieną vykusio akcininkų susirinkimo metu.

Akcijų išpirkimas bus vykdomas nuo šių metų liepos 7 iki lapkričio 9 dienos. Akcijos išpirkimo kaina – šių metų balandžio mėnesio 30 dienos „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertė – 1,8526 euro už akciją. Pavedimus parduoti išpirkimo metu galima pateikti per finansų maklerių skyrius bankuose arba finansų maklerių įstaigas. Šių metų birželio 25 dieną „INVL Baltic Real Estate“ akcijos kaina biržoje siekė 1,94 euro.

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų ir komercines patalpas sostinės „Vilniaus vartų“ komplekse, biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas šių metų kovo pabaigoje siekė nuo 69 iki 100 proc.

2020 m. kovo 31 dienos duomenimis, „INVL Baltic Real Estate“ valdomo turto plotas buvo 33,9 tūkst. kv. m, vertė – 39 mln. eurų. Net 71 proc. „INVL Baltic Real Estate“ valdomų objektų pagal turto vertę yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje.

Nuo 2016 m. gruodžio 22 dienos „INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas

Vytautas Bakšinskas

El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com





