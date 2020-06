Le biréacteur Global 5500 offre le plus long rayon d’action, la cabine la plus large et le vol le plus en douceur de sa catégorie

Doté de trois zones habitables spacieuses et de la collection de sièges brevetés Nuage, cet avion est l’outil d’affaires ultime pour des voyages sécuritaires et efficaces

Brillants exemples d’innovation et d’excellence opérationnelle, les avions Global 5500 sont complétés à l’usine de calibre mondial de Bombardier de Wichita (Kansas)

MONTRÉAL, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est très fière d’annoncer l’entrée en service du biréacteur d’affaires long-courrier novateur Global 5500, livré récemment à un client dont l’identité reste confidentielle. Cet avion de grande valeur est la passerelle vers la gamme phare des avions Global à cabine large de Bombardier, offrant performances, confort et vol en douceur de réputation mondiale.

L’an dernier, Bombardier a annoncé que l’avion Global 5500 peut franchir 200 milles marins de plus que prévu et que son nouveau rayon d’action de 5 900 milles marins est de 700 milles marins de plus que son plus proche concurrent à la même vitesse.

« Cet avion spacieux et efficace est l’outil d’affaires ultime, avec l’autonomie et la capacité d’accès pour transporter nos clients là où ils en ont besoin », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Aviation. « La première livraison d’un avion Global 5500 revêt une importance particulière pour nos employés de Wichita, qui assurent depuis peu le travail méticuleux des finitions intérieures des avions Global 5000 et Global 5500. »

Le complexe de Bombardier à Wichita a une riche histoire comme centre manufacturier de l’emblématique Learjet. Au fil des ans, Bombardier a élargi les activités du complexe pour inclure un centre de services de calibre mondial, ainsi qu’un centre d’essais en vol et un établissement consacré aux avions spécialisés. Le travail de finition pour les remarquables cabines des avions Global 5000 et Global 5500 est la dernière diversification pour cette main-d’œuvre hautement qualifiée.

Tous les employés de Bombardier ont fait preuve de souplesse et de dévouement devant la pandémie de COVID-19. Bombardier a pris des mesures extraordinaires afin de protéger ses employés et clients contre le virus, et avec la reprise des activités manufacturières dans le monde entier, la société a adopté de rigoureux protocoles pour le maintien de la sécurité et de l’excellence opérationnelle. L’entrée en service du biréacteur d’affaires Global 5500 à un moment comme celui-ci témoigne de la résilience de Bombardier et des efforts de ses talentueux employés.

À propos de l’avion Global 5500

Le nouveau biréacteur d’affaires Global 5500 offre un mélange unique d’innovation, de style et de confort. Avec ses ailes à la technologie de dernière génération et ses moteurs spécialement construits pour lui, l’avion Global 5500 vole plus vite et plus loin, offrant le vol le plus en douceur. Soigneusement conçu et construit avec des finis exquis et un savoir-faire haut de gamme, l’avion Global 5500 propose des innovations révolutionnaires, dont le fauteuil breveté Nuage de Bombardier, représentant la toute première architecture de fauteuil dans l’aviation d’affaires depuis 30 ans.

Portant la performance totale à de nouveaux sommets, l’impressionnant rayon d’action de 5 900 milles marins (10 928 km) de l’avion Global 5500 lui permet de relier São Paulo à Paris ou Los Angeles à Moscou sans escale*. Le biréacteur d’affaires Global 5500 a une vitesse maximale de Mach 0,90, et son aile optimisée assure le vol le plus en douceur.

Sa cabine à fonctionnalité 4K offre la connectivité en vol la plus rapide et un système de gestion cabine intuitif livre une expérience de divertissement de très haute définition.

L’avion d’affaires Global 5500 est équipé de Bombardier Pũr Air, un système de purification d’air sophistiqué, offert exclusivement sur les avions Global. Le filtre HEPA avancé du système élimine jusqu’à 99,99 % des allergènes, des bactéries et des virus, et renouvelle complètement l’air de la cabine avec de l’air frais à 100 % en à peine une minute et demie.

À propos de Bombardier

Avec près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

* Dans certaines conditions d’exploitation.

Bombardier, Learjet, Nuage, Global, Global 5500 et Bombardier Pũr Air sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/795b772a-b7fd-4a1e-8134-0ce137b4eec0