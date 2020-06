June 25, 2020 10:30 ET

June 25, 2020 10:30 ET

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-06-25





Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 25 juni hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande.

Utdelning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att någon

utdelning inte ska göras. Styrelsen och verkställande direktören öppnar för att hålla en

extra bolagsstämma under hösten där frågan om en utdelning kan komma att tas upp.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem. I enlighet med

valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus,

Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Årsstämman utsåg Peter Elving till

styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer intill slutet av

nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Anders Johansson till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 850 000 kr att fördelas mellan ledamöterna

enligt följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr (tidigare 250 000 kr) och till

envar av de övriga ledamöterna utgår 150 000 kr (tidigare 150 000 kr). Till ledamöter

anställda i koncernen utgår inget arvode.

Övriga beslut

Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra Gruppen AB

och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret 2019.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:



Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver

koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och

driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster

för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.

Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande

den 25 juni 2020 kl. 16.30.

Bilaga