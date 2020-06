Selskabsmeddelelse nr. 10/2020

Grindsted, den 25. juni 2020



Ordinær generalforsamling i Den Jyske Sparekasse A/S den 25. juni 2020

Den 25. juni 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Den Jyske Sparekasse A/S på Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2019 samt forslag til overskudsdisponering, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2019, blev godkendt.

Der blev valgt følgende 9 medlemmer til repræsentantskabet for en 4-årig periode:

Bent Grøn Andersen, Skals

Niels Barkholt, Jelling

Palle Jensen, Farsø

Jimmy Nielsen, Ølgod

Peder Pedersen, Sønder Omme

Frank Heidemann Sørensen, Engesvang

Stephan Pors Knudsen, Vejle

Jakob Vibe-Pedersen, Billund

Joan Vollertsen, Aabenraa





Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Den Jyske Sparekasse A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til - indtil den ordinære generalforsamling i 2022 – mod vederlag at lade Den Jyske Sparekasse A/S erhverve egne aktier med op til 10% af Den Jyske Sparekasse A/S' aktiekapital. Vederlaget for aktierne må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

Den reviderede lønpolitik for Den Jyske Sparekasse blev godkendt. Endvidere godkendte generalforsamlingen bestyrelsens vederlag for 2020 samt det foreslåede vederlag til repræsentantskabet.

De foreslåede vedtægtsændringer, herunder forslag om ændring af vedtægternes pkt. 5 og 5.2 til 5.8 vedrørende sparekassens bundne sparekassereserve, vedtægternes pkt. 8.2 vedrørende standarddagsorden for generalforsamlingen, og vedtægternes pkt. 7.3 vedrørende varsel for indkaldelse af generalforsamling, blev godkendt. Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Med venlig hilsen





Niels Fessel Claus E. Petersen

Bestyrelsesformand Adm. direktør





For yderligere information kontakt:

Adm. Dir. Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte),

Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte),

