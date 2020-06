LONGUEUIL, Québec, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (la « Société » ou « Stornoway ») annonce que M. Patrick Godin et Mme Annie Torkia Lagacé quitteront leurs fonctions respectives de Président et Chef de la direction de la Société et de Vice-présidente exécutive, Finance et Services corporatifs. Ces changements seront effectifs à compter du 26 juin 2020.



M. Patrick Sévigny s’est joint à Stornoway en 2015 et occupe les fonctions de Vice-président des opérations de la Société. Il succédera à M. Godin et assumera la direction de la Société en tant que Chef des Opérations. Les responsabilités de Mme Torkia Lagacé seront redistribuées au sein de l’organisation.

Les départs de M. Godin et Mme Torkia Lagacé constituent une étape supplémentaire dans l'exercice de rationalisation de l'équipe de direction qui a débuté en 2019 avec la privatisation de Stornoway. Le Conseil d’administration, en collaboration avec les actionnaires de la Société, continue à travailler activement à la rationalisation de la Société et à un éventuel redémarrage des activités de la mine de Renard en parallèle au redressement du marché du diamant.

Hubert T. Lacroix, Président du conseil d’administration de Stornoway, a commenté sur les changements annoncés : « Patrick a d’abord joint l’équipe de Stornoway en 2010 à titre de Chef des opérations. C’est en grande partie grâce à ses qualités de leader que la construction de la mine Renard fut complétée avant l’échéancier du projet et en-deçà du budget initial. Annie s’est d’abord jointe à l’équipe de Stornoway en 2014, à titre de Vice-présidente, Affaires juridiques, et s’est vue confier à travers le temps des responsabilités additionnelles reflétant sa contribution de taille à l’organisation. Nous tenons à les remercier pour leur engagement envers la Société, les employés et toutes les parties prenantes à ce projet. Pat et Annie continueront d’appuyer l’équipe exécutive actuelle de Stornoway afin d’assurer une transition jusqu’à la fin 2020. »

Patrick Godin a déclaré : « Je retire une très grande fierté du travail que nous avons accompli en équipe depuis 2010. L’effondrement des marchés nous a ralenti dans notre élan, et ce, à ma grande déception. Néanmoins, nous sommes la première mine de diamants du Québec; nous sommes un exemple de minimisation d’impacts et de performances environnementales; nous sommes inclusifs et respectueux de l’opportunité qui nous est offerte par les Cris et les Jamésiens d’extraire la ressource avec eux et nous sommes innovateurs. Je crois pleinement en les capacités de Patrick Sévigny à diriger l'entreprise et je suis convaincu que l'avenir de la mine et de l'organisation s'améliorera au moment où le marché du diamant se redressera. Je remercie sincèrement mes collègues ainsi que le conseil d’administration pour leur confiance et leurs encouragements au cours des années durant lesquelles j’ai œuvré chez Stornoway. »

À propos de Stornoway Diamonds (Canada) Inc.

Stornoway est une société canadienne d'exploration et de production de diamants dont le siège social se situe à Longueuil et qui possède un intérêt de 100 % dans la mine Renard. Stornoway est détenue par Diaquem Inc., Osisko Gold Royalties LTD, TF R&S Canada LTD et CDPQ Ressources Inc.

