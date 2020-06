June 25, 2020 11:45 ET

June 25, 2020 11:45 ET

Communiqué de presse – jeudi 25 juin 2020 – 17h45

ARGAN loue 9 000 m² dans son projet en cours de restructuration à Croissy-Beaubourg (77)

ARGAN, loueur-développeur d’entrepôts PREMIUM, annonce la location de deux premières cellules, pour une surface totale de 9 000 m², sur ce projet de plateforme logistique de 24 000 m² en cours de restructuration à Croissy-Beaubourg

Pendant le confinement, les commercialisations se sont poursuivies avec la signature d’un premier locataire sur le projet de restructuration lancé par ARGAN sur la commune de Croissy-Beaubourg (77). La société POLYFLAME EUROPE, spécialiste du briquet et leader européen du marché des produits et accessoires pour fumeurs, s’est engagée sur un bail d’une durée ferme de 6 ans pour une surface de 9 000 m² environ.

Le transfert des stocks démarrera le 1er juillet et une partie des équipes intégrera les nouveaux locaux d’ici la fin de l’année 2020.

Il reste 14 400 m² disponibles à la location sur ce site en cours de restructuration, dont la dernière tranche sera livrée en novembre prochain. L’éclairage, le chauffage, les portes ainsi que l’ensemble des voiries, parkings et espaces verts, ont fait l’objet d’une réhabilitation. Une cellule de 6 900 m², encore disponible, a été démolie pour être reconstruite. La construction de deux plots bureaux vient parachever ce programme de restructuration idéalement situé dans une zone logistique mature au croisement de l’autoroute A4 et de la Francilienne.

Dans la lignée de son Plan Climat, ARGAN profite de cette réhabilitation pour installer en toiture une centrale photovoltaïque d’une puissance de 200 kWc.

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2020

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2020 10 juillet : Résultats semestriels 2020

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr











Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr













Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com





Pièce jointe