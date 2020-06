June 25, 2020 11:45 ET

Assemblée Générale 2020 de Valeo

Paris, 25 juin 2020 - L’Assemblée générale des actionnaires de Valeo s’est tenue à huis clos (hors la présence physique des actionnaires) aujourd’hui au siège social, sous la présidence de Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général et a approuvé toutes les résolutions.

Elle a approuvé les comptes de l’exercice 2019 publiés le 20 février 2020 et a décidé la distribution d’un dividende de 0,20 € par action. Ce dividende sera détaché de l’action le 29 juin 2020, avec une date de référence (record date) fixée au 30 juin 2020 et sera mis en paiement le 1er juillet 2020.

L’Assemblée générale a ratifié les cooptations (i) de Bpifrance Participations, représentée par Stéphanie Frachet, en qualité d’administrateur, en remplacement de Noëlle Lenoir, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et (ii) du Fonds Stratégique de Participations, représenté par Julie Avrane-Chopard, en qualité d’administrateur, en remplacement de Georges Pauget pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue de cette Assemblée générale. Ces cooptations illustrent la volonté de ces actionnaires de s’engager au capital de Valeo dans la durée ainsi que leur confiance envers les choix stratégiques et les orientations prises par le Groupe.

Le mandat d’administrateur du Fonds Stratégique de Participations ainsi que ceux de Thierry Moulonguet et d’Ulrike Steinhorst ont été renouvelés pour quatre ans.

Les statuts de la Société ont été modifiés afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi Pacte et notamment permettre la nomination, dans les mois à venir, d’un second administrateur salarié.

L’Assemblée générale a approuvé la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019 aux administrateurs et au Président-Directeur Général ainsi que les politiques de rémunération qui seront applicables aux administrateurs et au Président-Directeur Général en 2020. On notera que Jacques Aschenbroich s’est engagé à verser 25 % de sa rémunération pendant la durée de l’arrêt partiel de l’activité lié au Covid-19 en faveur d’actions de solidarité en lien avec cette épidémie. Les administrateurs ainsi que les membres du Comité opérationnel du Groupe l’ont accompagné dans cette démarche.

L’Assemblée générale a également approuvé la transformation de Valeo en Société Européenne et a corrélativement adopté les statuts de la Société afin de les adapter à sa nouvelle forme sociale. La transformation prendra effet à compter de l'immatriculation de la Société sous sa nouvelle forme au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris qui interviendra à l’issue des négociations relatives à l’implication des salariés au sein de la Société Européenne.









