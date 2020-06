Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V., welke hedenmiddag 25 juni 2020 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen van Directie en Raad van Commissarissen:

vaststelling van de jaarrekening 2019;

het resultaat wordt ten laste van de Overige reserves gebracht;

de Directie kwijting verleend voor het gevoerde bestuur;

de Raad van Commissarissen kwijting verleend voor het gehouden toezicht;

het verlenen van een machtiging aan het bestuur tot uitgifte van aandelen van de Vennootschap tot ten hoogste 20% van het huidige geplaatst aantal aandelen;

en de uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van aandelen, zoals hiervoor bedoeld;

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V is als controlerend accountant voor het boekjaar 2019 benoemd;

het bezoldigingsverslag 2019 is goedgekeurd.

De voorzitter van de RvC heeft aangegeven niet herbenoembaar te zijn aan het einde van zijn termijn (4 januari 2021); in onderling overleg wordt bekeken of adequate vervanging ter invulling van de rol eerder mogelijk is.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 5.222.235 van de 9.239.998 stemgerechtigde aandelen EASE2PAY N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 56,5% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van EASE2PAY N.V..

Covid-19 update

Met de uitbraak van het Covid-19 virus en de daarop volgende intelligente lockdown is het autogebruik in Nederland sterk afgenomen. De directie ziet het aantal betaaltransacties met de geleidelijke versoepeling in de afgelopen weken weer stijgen. Ze verwacht dat eind juni het aantal betaaltransacties weer terug is op het niveau van voor de intelligente lockdown.

Rotterdam, Nederland, 25 juni 2020

