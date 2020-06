June 25, 2020 12:37 ET

June 25, 2020 12:37 ET

Pershimex complète une première clôture d’un placement privé accréditif pour une somme de 400 000 $



ROUYN-NORANDA, Québec, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d'annoncer que Dundee Precious Metals inc. (« Dundee » TSX : DPM) a complété l’acquisition d’un intérêt de 51 % dans la propriété Malartic et que la Société a complété une première tranche d’un placement privé pour une somme de 400 000 $ en actions accréditives.

Acquisition d’un intérêt de 51 % dans la propriété Malartic par Dundee

La Société a reçu le troisième et dernier paiement de 180 000 $ ainsi que la dernière tranche de 25 000 actions ordinaires permettant à Dundee de compléter l’acquisition d’un intérêt de 51 % dans la propriété Malartic, aux termes d’une convention d’option (la « Convention ») signée en mai 2017 entre la Société et Dundee (voir communiqué de presse du 23 mai 2017). Dundee devait également dépenser 2,5 $ millions en travaux d'exploration sur la propriété Malartic, ce qui a été réalisé au 31 mars 2019.

Aux termes de la Convention, Dundee détient également l’option d’augmenter son intérêt dans la propriété Malartic à 71 % en y investissant 3,5 $ millions en travaux d’exploration additionnels au cours des 3 prochaines années. Pershimex a consenti à prolonger jusqu’au 29 décembre 2020 (auparavant le 28 septembre 2020) le délai accordé à Dundee pour aviser de son intention de se prévaloir ou non de cette option.

Robert Gagnon, président et chef de a direction de la Société, a déclaré : "Grâce à notre approche, nous avons réussi à réunir pour la première fois de l’histoire du camp minier de Malartic, les trois zones minéralisées de Revillard, Malrobic et Malartic Lakeshore en un seul bloc, pour en faire la propriété Malartic. Les travaux d’exploration complétés par notre partenaire sur cette propriété ont permis d’accroitre les connaissances et le potentiel minéral de la propriété".

Placement privé accréditif

La Société a complété la première tranche d’un placement privé d’un maximum de 500 000 $, sans l’entremise d’un courtier. Aux termes de cette première clôture, la Société a émis d’un nombre de 5 714 286 actions ordinaires émises sur une base accréditive, à un prix de 0,07 $ l’action, pour un produit de souscription de 400 000 $ (le « placement privé »). La totalité du produit du placement privé sera engagée en travaux d’exploration sur la propriété minière Courville située dans la province de Québec.

Dans le cadre du placement privé, des frais d’intermédiation de 6 000 $ ont été payés à un intermédiaire et un nombre total de 257 143 actions ordinaires au prix de 0,07 $ l’action ont été émises à des intermédiaires, tous traitant à distance avec la Société.

Les titres émis lors de la clôture du placement privé sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 26 octobre 2020. Le placement privé est conditionnel à l’obtention de l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Corporation Ressources Pershimex – Aperçu rapide

Détient 100 % des droits miniers sur la propriété Courville ;

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims ;

Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel, président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement NI 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Jacques Levesque, Chef des finances Tél.: (819) 825-2303 Tél: (819) 797-4354

