MONTRÉAL, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) est fière d'être nommée encore une fois parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, figurant en 10e position au sein du célèbre palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights pour 2020. Selon Corporate Knights, TC Transcontinental se classe parmi les 10 premières sociétés, notamment en raison de son résultat élevé en matière de revenus propres, de son importante diversité des genres au sein du conseil d'administration et de la direction, de son solide bilan en matière de sécurité, ainsi que de sa forte productivité en matière d'énergie et d'eau.



« Nous sommes très fiers de figurer au sein du prestigieux classement des 10 premières sociétés de Corporate Knights pour la deuxième année consécutive, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Cette annonce survient à un moment où la pandémie qui frappe notre monde nous rappelle plus que jamais l'importance pour toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur d'agir ensemble pour mettre en œuvre des stratégies d’affaires responsables. Notre Société continue d’être profondément engagée en démontrant comment nos pratiques d’affaires peuvent avoir un impact économique, social et environnemental positif sur les gens et la planète pour les générations à venir. »

Aujourd'hui, l’annonce de la dixième position de TC Transcontinental au sein du classement de Corporate Knights coïncide avec la publication de son rapport d'étape sur la responsabilité sociale de l’entreprise pour 2019. Depuis l'année dernière, les équipes de la Société ont été mobilisées dans des projets majeurs autour des 11 objectifs significatifs du plan de responsabilité sociale de l’entreprise 2019-2021 Agir Ensemble , sous quatre axes principaux : nos employés, nos activités d’exploitation, nos produits et nos communautés. « Les résultats rapportés sont extrêmement encourageants et nous sommes fiers des progrès réalisés par nos équipes. Grâce à notre solide stratégie et à son exécution efficace par nos employés, nous avons amélioré nos performances dans les domaines de la santé et de la sécurité, du développement des talents et de la diversité des genres. Nous poursuivons également nos efforts pour réduire l'empreinte carbone de nos activités de fabrication et nous avons fait de grandes avancées au sein de notre portefeuille de produits durables, grâce à nos investissements en recherche et développement », ajoute François Olivier.

« Chez TC Transcontinental, la responsabilité sociale de l’entreprise est pleinement intégrée dans notre stratégie et guide nos décisions d’affaires et nos actions. Nous mesurons notre performance chaque année et partageons les résultats dans notre rapport d’étape de développement durable, un document que nous sommes fiers de publier depuis 2010 », a ajouté Magali Depras, Chef la stratégie de TC Transcontinental.

Cette année, la Société a même franchi une étape de plus pour consolider son engagement en tant qu'entreprise citoyenne responsable. Le mois dernier, TC Transcontinental a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, une initiative volontaire par laquelle les entreprises signataires s'engagent à aligner leur approche en responsabilité sociale sur les principes universels des droits de l'homme, les normes du travail et la protection de l'environnement. Les objectifs de la Société dans le cadre de son plan triennal Agir Ensemble et les politiques mentionnées dans son rapport sont directement alignés sur les sept objectifs de développement durable définis par le Pacte mondial. « L'adhésion de TC Transcontinental aux objectifs des Nations Unies confirme de nouveau notre engagement à demeurer un leader en matière de responsabilité sociale et son intégration naturelle dans toutes nos activités et au cœur de notre culture d'entreprise », a dit Magali Depras.

Aujourd'hui, par des actions significatives et une approche collaborative concernant toutes les parties prenantes, la Société entend montrer la voie et accélérer la création d'une économie circulaire pour le plastique, un modèle où le plastique est mieux géré de l'approvisionnement à la fin de vie. En 2019, TC Transcontinental a été le premier manufacturier canadien à joindre l'Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. S'appuyant sur son expérience en tant qu'acteur clé dans la création d'une économie circulaire pour le papier au Canada, TC Transcontinental a également annoncé au début de 2020 la création d'un nouveau groupe Recyclage au sein de TC Emballages Transcontinental, marquant ainsi une nouvelle étape vers la mise en œuvre d'une stratégie d'économie circulaire qui soutient la réalisation de l'objectif de la Société en tant que signataire de l'Engagement mondial de la Fondation Ellen MacArthur. Plus récemment, le groupe Recyclage a annoncé l'acquisition des actifs d'Enviroplast inc., une entreprise dédiée au recyclage des plastiques souples au Québec. L'équipement acquis servira à transformer les plastiques souples récupérés dans les installations de tri et d'autres sources commerciales, industrielles et agricoles en granules de plastique recyclé.

Corporate Knights est une entreprise spécialisée dans les médias et la recherche. Son classement annuel des performances des entreprises en matière de développement durable est basé sur des indicateurs clés d’entreprises citoyennes, tels que les ressources, les employés, la gestion financière, les revenus propres et les performances des fournisseurs. Pour plus d'information sur ce classement, cliquez ici.

Pour consulter le rapport d'étape de la responsabilité sociale de l’entreprise de la Société pour 2019, cliquez ici .

