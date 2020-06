MONTRÉAL, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il prévoit investir environ 235 M$ CA au Québec en 2020. Les investissements porteront entre autres sur divers projets de technologie de l’information, la commande intégrale des trains, le remplacement de rails et de traverses ainsi que l’entretien de passages à niveau, de ponceaux, de systèmes de signalisation et d’autres éléments d’infrastructure de la voie.



« Nous prenons très au sérieux notre rôle essentiel dans l’économie nord-américaine et ces investissements au Québec sont un élément clé de notre stratégie de support de croissance. Ces investissements sont un engagement supplémentaire de la part de la Compagnie à aider à assurer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement qui soutiennent la croissance du Québec, compte tenu de notre rôle crucial dans l’acheminement des marchandises courantes vers les marchés et les consommateurs. La sécurité est une valeur fondamentale pour le CN et en investissant dans l’entretien et le prolongement des voies, ainsi que dans l’augmentation de notre capacité, nous offrons aux clients une solution sûre et fiable dans le contexte actuel où la fluidité des chaînes d’approvisionnement est plus importante que jamais. »

- Derek Taylor, vice-président Région de l’Est au CN

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les entreprises canadiennes et continuera d'investir dans l'économie afin de favoriser la croissance économique du pays. Nous sommes heureux de voir des entreprises comme le CN faire leur part en investissant pour améliorer la sécurité, la capacité de son réseau et le commerce en général grâce à un environnement sécuritaire et un réseau ferroviaire fiable. Les investissements du CN au Québec sont alignés sur ces priorités, car ils assureront l’expédition sécuritaire des marchandises grâce à la modernisation des infrastructures ainsi qu’à l'amélioration des passages à niveau. »

- L’Honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Gouvernement du Canada

« Ces investissements majeurs sont une excellente nouvelle pour l’économie québécoise. Ils permettront de renforcer l’intermodalité, notamment par l’entremise du vaste réseau ferroviaire du Canadien National. De plus, en modernisant ses infrastructures, le CN contribuera à améliorer l’efficacité de la chaîne logistique québécoise, dans laquelle elle joue un rôle essentiel »

- Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Ces investissements créeront une plus grande capacité qui encouragera l'utilisation du rail pour le transport sur de longues distances, réduisant du coup les émissions de GES de la chaîne d'approvisionnement de nos clients. Les trains de marchandises réduisent les émissions de GES de 75 % par rapport à ceux émis par les camions. En fait, ils permettent de remplacer plus de 300 camions, réduisant aussi les embouteillages, les accidents et les charges sur les infrastructures de transport public. Le CN continuera également à investir dans d'importantes technologies améliorant la sécurité, telles que le programme autonome d'inspection des voies et les portails d'inspection automatisés.

Le programme d’entretien comprend notamment :

le remplacement des rails sur une distance de plus de 20 milles;

la pose de près de 140 000 traverses neuves;

la reconstruction de la surface de 47 passages à niveau;

des travaux d’entretien des ponts, des ponceaux, des systèmes de signalisation et d’autres éléments d’infrastructure des voies.

Le Québec en chiffres :

Dépenses en immobilisations : plus de 1,8 G$ au cours des cinq dernières années

Effectif : environ 3 925 personnes

Milles de parcours en exploitation : 2 041

Partenariats communautaires : 3,2 M$ en 2019

Dépenses à l’échelle locale : 2,1 G$ en 2019

Impôts et taxes en espèces versés : 211 M$ en 2019

Le vaste réseau ferroviaire du CN s’étend à travers le Québec. Le siège social du CN est situé à Montréal, et on y retrouve plus de 3 000 cheminots ainsi qu’un important triage et des ateliers de réparation. Le CN dessert le port de Montréal, où la Compagnie manutentionne un nombre croissant de conteneurs d’importation et d’exportation. À Montréal, le CN exploite aussi un terminal intermodal, un parc logistique, des centres de distribution de produits forestiers, de métaux et de véhicules automobiles et une installation de manutention du vrac CargoFlo. À Québec se trouvent un port en eau profonde et des centres de distribution de métaux, de véhicules automobiles et de produits forestiers. Un important triage est également situé à Québec.

Le CN, Hutchison Ports et l’Administration portuaire de Québec sont en train de développer ensemble un terminal intermodal à conteneurs. Ce nouveau terminal à la fine pointe de la technologie deviendra une pierre angulaire de ce port en eau profonde ouvert toute l’année au Québec. L’installation, qui sera exclusivement desservie par le CN, aura une capacité de 700 000 TEU. Son ouverture est prévue au printemps 2024.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .