MONTRÉAL, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Québécois rêvant d’une escapade tropicale sur des plages au sable blanc et sous un ciel ensoleillé peuvent profiter des aubaines qu’ils espéraient sur des vacances d’automne ou d’hiver grâce au solde Rendez-vous au RIU de Sunwing. Les offres du voyagiste sont d’une durée limitée et incluent des économies allant jusqu’à 35 % sur des forfaits vacances aux RIU Hotels & Resorts et RIU Palace Resorts dont les départs ont lieu en novembre ou en décembre 2020. Les amateurs de soleil peuvent bénéficier de plus de liberté et de flexibilité que jamais avec la possibilité de modifier ou d’annuler leurs plans en toute simplicité, des options de paiement flexibles et la Protection baisse de prix avec remise en argent gratuite, d’une valeur allant jusqu’à 800 $ par couple.



Les vacanciers réservant avec Sunwing peuvent le faire en toute tranquillité grâce à l’engagement En toute sécurité avec Sunwing , qui assure la santé et la sécurité des clients durant toutes leurs vacances, de l’embarquement aux transferts à l’aéroport ainsi que durant leur séjour à l’hôtel et leur voyage de retour. Les propriétés RIU Hotels & Resorts ont toutes aussi mis en place de nouvelles mesures, y compris une vérification de la température des vacanciers lors de l’enregistrement, une capacité réduite afin de respecter les consignes d’éloignement physique et des protocoles de nettoyage améliorés.

Les familles n’auront pas à s’inquiéter quant au divertissement des enfants au Riu Dunamar , à Playa Mujeres . Cet hôtel des mieux côtés offre plusieurs occasions pour s’amuser au soleil, d’un accès illimité au parc aquatique Splash Water World au programme de divertissements durant toute la journée.

Les Québécois qui sont fatigués de rester isolés chez soi peuvent échanger leur salon contre une piscine avec vue mer au Riu Bambu . Situé sur la plage immaculée d’Arena Gorda à Punta Cana , cet hôtel propose aux vacanciers de prendre une boisson au bar dans la piscine avant de se faire bronzer sur une chaise longue au bord de l’eau.

Le Riu Ocho Rios en Jamaïque est un autre choix populaire pour les amateurs de soleil voulant une escapade bien méritée. Les vacanciers peuvent passer leurs journées au parc aquatique, avant de savourer une gamme de mets aux restaurants sur place, dont le nouveau Jerk Chicken Station sur la plage.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca



Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5790a51f-7730-4605-93fa-b11c49b47e52/fr